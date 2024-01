Parte de una fuente de hierro cae sobre el pie de un niño en Plasencia

Todo ha quedado en un pequeño susto, pero un niño de 9 años podría haber terminado con un hueso roto debido al mal estado de una fuente del parque de La Coronación de Plasencia. Su madre ha querido denunciar lo ocurrido para pedir que mejore el mantenimiento.

Según ha explicado, este martes, sobre las seis de la tarde, su hijo estaba jugando con un amigo junto a la fuente de hierro situada en el centro del parque cuando, al tocar una de las partes a las que cae el agua, se le ha caído encima de un pie.

Ella y la madre del amigo estaban al lado y, al acudir a socorrer a su hijo, se sorprendió de lo mucho que pesaba la parte rota porque «no podía levantarla».

Enseguida, con el niño cojeando, acudió a Urgencias, donde le examinaron el pie y, aunque al niño le dolía mucho al explorarle, le dijeron que no tenía ningún hueso roto. Aun así, dado que tenía un dedo del pie hinchado y amoratado, este miércoles ha decidido volver y le han hecho una radiografía, en la que han confirmado que no había rotura. Lo que sí sigue teniendo es dolor.

«Lo menos malo es que le golpeó el borde y no le cayó de lleno sobre el pie, si no, no sé lo que le habría pasado al niño», señala la madre.

Queja ante el Ayuntamiento de Plasencia

No sabe todavía si denunciará al ayuntamiento por lo ocurrido, aunque tiene previsto acudir este jueves para informar de lo que le ha pasado a su hijo y pedir que haya más vigilancia sobre el estado del mobiliario del parque, tanto de la fuente como de las zonas infantiles porque afirma que «el suelo se pone de pena cuando llueve».

Este miércoles por la mañana ha pasado de nuevo por el parque y ha visto que la parte rota de la fuente seguía en el lugar, aunque en el suelo y ni siquiera habían precintado o puesto una valla alrededor para evitar su uso.