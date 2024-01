Sin cámaras, pero con señales de aviso, en los accesos al centro de Plasencia

Las cámaras de control del acceso de los vehículos al casco histórico de Plasencia van camino de seis años sin funcionar, pero el ayuntamiento acaba de instalar una nueva señalización que advierte de lo contrario, de la entrada a una "zona peatonal" con "control de infracciones por cámaras".

Las señales han cambiado de lugar y explican con mayor claridad los horarios para acceder a la plaza Mayor y sus calles anexas, que son los lunes, miércoles y jueves de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde y los martes y jueves, de siete a diez de la mañana y el mismo horario de tarde. No indica nada sobre los fines de semana. No obstante, cabe aclarar que se puede circular por el centro, pero no aparcar, salvo los residentes y por tiempo limitado.

Pero, pese a las señales, las cámaras siguen sin funcionar, por lo que, salvo que la Policía Local controle los accesos, cualquier conductor puede hoy día acceder al casco histórico sin ser sancionado.

Solo policía para controlar los accesos en Plasencia

Fue en el verano 2018 cuando el sistema dejó de ser operativo, coincidiendo con una operación de la Policía Nacional, que investigó una trama corrupta en la contratación de semáforos y videocámaras de tráfico. La empresa que resultó adjudicataria del servicio de videovigilancia era una de las investigadas.

El concejal de Interior, David Dóniga, dijo hace justo un año, en enero del 2022, que las cámaras no funcionaban por un problema de software y porque la empresa tenía dificultades, que no especificó.

Entonces, explicó que la Policía Local estaba controlando los accesos y multando si se cometía alguna infracción y anunció que el ayuntamiento estaba trabajando en la elaboración de un nuevo pliego de condiciones para sacar a licitación el servicio, previsiblemente a lo largo del 2022, aunque dependía del departamento de Contrataciones.

Lo cierto es que a día de hoy, la licitación de no se ha producido. El gobierno local ha señalado al respecto que se "están actualizando las especificaciones técnicas" del pliego y, después, se publicará ya en el perfil del contratante para que las empresas interesadas presentes sus ofertas.

Así, pasarán varios meses hasta que adjudique y las cámaras vuelvan a funcionar, como indican las señales.