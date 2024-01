Tras la denuncia de varios trabajadores del autobús urbano de Plasencia, que afirman que la última nómina que cobraron fue la del mes de julio, el PSOE y Unidas Podemos reclaman que la situación se revierta y cobre el personal.

Alfredo Moreno, portavoz del PSOE, la considera «insostenible». Afirma que el alcalde les está «engañando» y que les «obligó» a continuar con el servicio el año pasado. Además, asegura que «les han negado el pago por no cumplir con los horarios y las rutas establecidas en el contrato y no pueden cumplir porque ya no tienen los autobuses necesarios para hacerlas cumplir».

Desde Unidas Podemos, Mavi Mata ha explicado que se ha reunido con afectados y ha pedido toda la información necesaria al ayuntamiento, así como una reunión con el concejal delegado, que será el próximo lunes. Lo que quieren es «forzar que los pagos tienen que llegar».

En cuanto a Vox, su portavoz, Purificación Martín, ha señalado que se trata de un problema de la empresa, la cooperativa Los Arcos, y que el ayuntamiento «está actuando como debe».

Según el gobierno local, «hay un retraso en la compensación de septiembre y octubre, que son unos 32.000 euros» y los trámites administrativos del pago «se están agilizando por parte de Intervención y Tesorería».