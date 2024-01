Casa Vegas, un premio por cien años de trabajo en Plasencia

El 4 de febrero de 1923, abría en la actual calle del Sol de Plasencia la Relojería Moderna, lo que hoy es Casa Vegas, un negocio familiar que va camino de cumplir 101 años y que, por toda su trayectoria, recibirá el próximo martes el máximo galardón que entrega el ayuntamiento, un San Fulgencio.

Fue Teodoro Vegas quien abrió por primera vez las puertas del establecimiento. Su padre era maestro en Cañaveral, pero él prefirió aprender el oficio de relojero. Lo hizo en Cáceres, con un contrato «de palabra» y a cambio de alojamiento y comida. Llegó un momento en que, habiendo aprendido, decidió marcharse. Pagó «20 duros de plata» por su libertad y se estableció en Trujillo.

José Juan Vegas, nieto de Teodoro y actualmente al frente del negocio junto con su hijo José Enrique Vegas, explica que, más adelante, ya en Plasencia, Pedro Vega compró la casa que hoy es la relojería y se la alquiló a su abuelo. Así, empezaron en el negocio Teodoro y dos tías de José Juan. Su padre, José Vegas, tenía solo cuatro años, pero a los 12, «ya sabía el oficio».

En esos primeros tiempos y, durante muchos años, en la relojería se arreglaban también merechos, plumas estilográficas y «empezaron a hacer cristales de gafas».

Con el paso de los años, otros familiares se hicieron cargo de la empresa, entre ellos, el padre de José Juan, José. Pero aquel niño que llegó con cuatro años «no quería trabajar aquí, quería ser importador de relojes». Sin embargo, después de hacer cinco años del servicio militar debido a la guerra, su padre, el abuelo Teodoro, cayó enfermo y «no se pudo ir».

El padre de José Juan se dedicó entonces en cuerpo y alma al negocio, que cambia su nombre a Casa Vegas en honor a la familia y tuvo mucho éxito también realizando foto-esmaltes, fotografías que acoplaba a anillos que los jóvenes soldados se llevaban a la guerra para recordar a sus novias o madres. Aún hoy, José Juan Vegas guarda muchos de ellos en la relojería.

Tan importante es para él este edificio que su padre se lo compró a su tío y levantaron un piso más, de forma que en la primera planta vivían dos tíos y su abuela y, en la segunda, sus padres y él con sus tres hermanas.

La tienda ha pasado por varias reformas y familiares. En una ocasión, trabajaban en ella sus padres, su mujer ya fallecida y él. Hace 35 años, llegó Mariví Gómez, que se ha mantenido en el negocio y es «como de la familia» y, actualmente, junto a ellos y su hijo José Enrique, trabaja también la mujer de José Juan, Flor Ripoll, que lleva nueve años en el negocio.

Orgullo y mérito por mantenerse en Plasencia

En todos estos años, ha cambiado mucho. Entre otras cosas, «la manera de hacer lentes», antes un trabajo mucho más artesanal, al igual que reparar relojes o despertadores. Estos últimos han pasado de venderse en grandes cantidades a ser sustituidos por los móviles.

También tuvieron que dejar de vender estilográficas, audífonos y recambios de cuchillas de afeitar. Son productos por los que aún hoy preguntan clientes fieles de toda la vida.

No obstante, no se quejan porque el negocio «va bien, no es lo que hace veinte años, pero da para vivir». Lo que no está claro todavía es si llegará una quinta generación al frente porque José Enrique tiene hijos aún pequeños y, de momento, en lo que piensan como futuro laboral es en «ser youtubers». Aun así, señala sin dudarlo que «tenemos Casa Vegas para muchos años».

La concesión del premio San Fulgencio por parte del ayuntamiento les llena de orgullo y José Juan Vegas dice también que «tiene mucho mérito» porque en los últimos tiempos han desaparecido «cinco joyerías» en la ciudad y ellos se mantienen.

«Hemos durado lo mismo que Disney», apunta José Enrique. Pero José Juan da la clave: «Si no hubiéramos sido honrados, no habríamos seguido».