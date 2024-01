Ismael González salió de Plasencia hace doce años queriendo cumplir el sueño de ser cantante y lo ha conseguido. Lleva diez años viviendo de la música y está inmerso en su gira de aniversario, pero también ha tenido tiempo para regresar a su ciudad natal y estar con su gente.

González subraya que han sido diez años «de pico y pala», con momentos "muy buenos y otros en los que te dan ganas de dejarlo, pero los ha habido más buenos que malos y con constancia los frutos van saliendo, cuando me fui, no me imaginaba que estaría diez años viviendo de la música".

En este tiempo, cree que ha logrado su sitio como artista. «A la gente le gusta el concepto», que apuesta mucho por la música tocada con banda, aunque también está abierto a la actualidad y a la mezcla con las músicas más actuales, siempre «respetando tu estilo personal».

Reconoce que se siente «muy contento» porque tiene mucho trabajo «por toda España». De hecho, dentro de su gira, tiene ya fechas cerradas en Toledo, Valencia o Madrid y el fin de gira será en Barcelona el 9 de noviembre.

En Extremadura le gustaría tocar más y tiene previsto contactar con los ayuntamientos para poder cerrar nuevos conciertos.

Ya tiene dos discos en el mercado y varios temas sencillos, el último, Nada puede pararme, que salió en diciembre. Además, tiene previsto sacar un nuevo disco, a finales de este año o comienzos del 2025. El placentino tiene claro cuál es su secreto: «Seguir picando piedra».