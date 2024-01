Al malestar mostrado por la asociación vecinal Intramuros, al no ser invitada al acto de entrega de los premios San Fulgencio, los más importantes del Ayuntamiento de Plasencia, se ha sumado también el de la Asociación de Mujeres de Extremadura I+D y el Ayuntamiento de San Gil.

La primera ha manifestado que, "a pesar de contar con mujeres destacadas entre las premiadas, no hemos recibido invitación para participar en este significativo evento", por lo que ha pedido disculpas a sus asociadas. Además, afirma que ha intentado "esclarecer los motivos de esta omisión a través de la concejala responsable de Igualdad, quien nos ha informado que, al tratarse de un protocolo de alcaldía, desconoce los criterios específicos que se han seguido para la selección de invitados y los que siguen cada año, en los que nunca nos tienen en cuenta".

Por eso, lamentan "profundamente la falta de transparencia en este proceso y la ausencia de nuestra asociación, que trabaja incansablemente por el avance y reconocimiento de las mujeres en Extremadura".

Por su parte, la alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez, también se ha quejado públicamente de que el ayuntamiento sangileño lleva sin ser invitado a actos de su ayuntamiento matriz desde el 2017. En el caso de los premios San Fulgencio, acudirá, pero "como concejala (del PSOE), no como alcaldesa de San Gil, porque, una vez más, las ELM no están invitadas a este acto institucional".

Como respuesta, el gobierno local ha manifestado que se trata de "un acto abierto al público", pese a que se mandan invitaciones por correo a colectivos, aunque eso "no quiere decir que si no tienes invitación no puedas ir". Ha apuntado que solo se limitó la asistencia con invitación durante la pandemia.