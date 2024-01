Ha vuelto a pasar. Parte de una vivienda en ruinas situada en la calle del Salvador de Plasencia se ha caído sobre el patio de otra casa, cuya vecina lleva meses esperando que la derriben y ya había advertido de que podía derrumbarse.

En diciembre se han cumplido cuatro años desde que una parte del edificio cayó sobre su patio. Recuerda que, al igual que este miércoles, estaba lloviendo y, también de igual forma, nadie ha sufrido daños personales. Desde aquel primer derrumbe, la zona estaba apuntalada, aunque se había quejado de que algún puntal ya no cumplía su función porque se había desviado y, además, un muro se había inclinado hacia su patio y se había abierto una raja entre dos paredes y estaba aumentando.

Iluminada Sánchez explica que este miércoles, ha escuchado ruido en el patio y ha visto que el edificio en ruinas "se ha ido cayendo por trozos, no de sopetón, como la otra vez, he sentido que se estaba cayendo y he llamado a la policía". Han acudido la Local y los bomberos, que han precintado el patio, pero también varias estancias de la casa. "Por la mitad de la casa no me puedo mover", ha señalado, porque, si vuelve a haber algún derrumbe, podría caer, no ya sobre el patio, sino sobre su casa.

Todo porque la vivienda en ruina, propiedad de una empresa constructora, no se había derribado. Precisamente, Sánchez ha indicado que justo este miércoles "han dado los permisos y se va a tirar ya". Se da la circunstancia de que en noviembre recurrió al juzgado para conseguir una solución.

También en noviembre, el ayuntamiento dijo que tenía abiertos expedientes por dos casas en ruina, la número 17 y la número 9, y que tenían orden de derribo, pero como no se habían cumplido, había impuesto multas coercitivas a los propietarios. La constructora no ha contestado a la llamada de este periódico.