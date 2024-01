Uno de cada cien magos en el mundo es mujer. Son pocas, aunque "más de las que la gente conoce" y necesitan difusión. Cuatro de ellas estarán este viernes en el escenario del teatro Alkázar de Plasencia, en la segunda edición de un espectáculo ideado por la maga placentina Patri Zenner y que cumple su segunda edición.

Las Ilusionistas II reunirá en Plasencia a dos magas internacionales de renombre. Una de ellas es Dania Díaz, de Venezuela, que consiguió un pase de oro en Got Talent España y fue finalista en Got Talent EEUU. Zenner ha dicho de ella que es además una de las magas "con más influencia a nivel mundial, no solo entre las mujeres magas y será una muy buena oportunidad para ver a una maga de relevancia mundial".

Además, actuará Silvana, de Argentina y que ha ganado premios en España, Italia o Inglaterra y realiza una "magia teatral" al modo de las series televisivas de enredos. A estas se unirá la andaluza Lola Mento, andaluza, más "descarada" y que pondrá la nota musical con un espectáculo que presentará a varios concursos.

Escapismo de la placentina Patri Zenner

Cerrará la jornada de magia Patri Zenner, con una novedad, un número de escapismo, que es más habitual entre los hombres.

De hecho, la placentina ha afirmado que, en general, "el mundo de la magia está sesgado al machismo" y el escapismo se asocia "a la valentía y la fuerza. A nivel mundial, ni el 1% de las magas lo practica". Su objetivo con este colofón es librarse "de estas cadenas que aún hay y nos oprimen a las mujeres".

El espectáculo tendrá lugar este viernes, a las 20.30 horas y las entradas están a la venta en www.giglon.com por 10 euros los adultos y 9 euros los niños. En www.ladescontadora.com se venden a mitad de precio.

Tanto Zenner como la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, han animado a asistir y aprovechar la oportunidad de ver un espectáculo único. La placentina ha avanzado también que la magia seguirá en el teatro el 17 de febrero con el conocido mago Jandro, ganador de cinco premios Fool Us, los Óscar de la magia. Las entradas se venden por 18 euros.