Es ya la cuarta vez que la misma persona, un toxicómano, roba en la farmacia Miralvalle de Plasencia. En cada ocasión, ha entrado y ha cogido de los expositores algún producto y luego se ha marchado corriendo. Su propietario está ya cansado de ir a la comisaría a denunciarlo y que la situación no cambie, por lo que pide más vigilancia policial por la zona y en el entorno de las farmacias, ya que afirma que se ha convertido en lugar habitual de actuación de esta persona.

Este jueves, sobre las 12.30 horas, ha entrado en la farmacia Miralvalle y, escondido detrás de clientes, ha cogido un producto y se lo ha guardado en el abrigo. Después, ha cogido un segundo, pero estaban entrando dos clientas, que han dado la voz de alarma y, entonces, lo ha soltado y se ha marchado "dando voces y gesticulando contra las chicas".

Ha sido después, al ver las grabaciones de las cámaras, cuando han observado que había robado un producto anterior y se lo había llevado.

"¿Qué hago, dejarle que nos robe constantemente, que se lleve lo que quiera?"

El propietario de la farmacia se ha mostrado indignado, e impotente por una situación que se repite y parece no tener solución: "Estamos indefensos. A él no podemos hacerle nada, ni tocarle, ni retenerle y ¿qué hago entonces, dejarle que nos robe constantemente, que se lleve lo que quiera?", se pregunta.

En comisaría no ha podido poner la denuncia este miércoles y ha acudido a la Policía Local. "Me han dicho que no podían hacer nada, que lo denunciara en el juzgado, pero yo no puedo estar todos los días en el juzgado y tampoco puedo tener un guardia de seguridad en la puerta".

Reclama vigilancia de la policía de Plasencia

Por eso, reclama vigilancia policial, como efecto disuasorio, ya que señala que está pasando en más farmacias. En la situada en Los Alamitos, explican que "aquí ha intentado entrar, pero como ya le conocíamos, no le hemos dejado". En la de la plaza José Morales, frente a Carrefour, "le hemos visto merodeando por la puerta, pero como le hemos visto y hemos estado pendientes, no ha entrado".

Desde la farmacia Miralvalle subrayan que la policía "le conoce perfectamente porque lo han visto en las cámaras" y le han pedido que les llame cuando entre, pero "es muy difícil pillarle in fraganti si no están cerca porque en segundos se ha marchado".

Además, dado que el valor de los productos que roba es pequeño, ya le ha pasado en alguna ocasión que el juzgado les condena a multas y "como no tienen un duro, dicen que no la pueden pagar y no les pasa nada, estamos indefensos", insiste.