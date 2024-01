Durmiendo en un sillón hasta que derriben una casa en ruina en Plasencia

Ocho noches lleva durmiendo Iluminada Sánchez en un sillón de su propia casa en Plasencia porque su dormitorio está precintado, a la espera de que derriben una casa contigua que está en estado de ruina.

El pasado 17 de enero, partes de una pared de la vivienda en mal estado comenzaron a caer sobre su patio, lo que hizo necesaria la presencia de la Policía Local y los bomberos, que decidieron precintar varias estancias de la casa de la vecina por su seguridad.

Según explica Sánchez, desde ese día no puede acceder a dos dormitorios, entre ellos el suyo, a un aseo y, lógicamente tampoco al patio, donde hace más de cuatro años había caído parte de la casa en ruina y que estaba apuntalado desde entonces, a la espera del derribo.

Por eso, no le ha quedado más remedio que dormir "en un sillón, que no se hace cama", mientras espera al derribo de la casa contigua. La empresa propietaria le dijo que esto ocurriría el pasado lunes, pero no se ha producido y desconoce cuándo se llevará a cabo.

Según fuentes de la empresa, la idea era justamente iniciar el derribo el lunes, pero se necesita una plataforma móvil de elevación de personal de 26 metros de alto, que no estaba disponible para alquilar ese día debido a que solo existe una en la ciudad. El problema es que "con otra máquina más pequeña no puede hacerse el derribo", que espera que tenga lugar ya este jueves.

El motivo de precintar parte de la casa de Sánchez es que, cuando comience, es posible que algunos materiales caigan al patio, o incluso que golpeen su fachada, por lo que su seguridad podría correr peligro si estuviera en las estancias ahora bloqueadas. "Hasta que no la tiren no pueden saber si va a caer algo a mi casa o no", explica.

Está deseando que la obra comience, para poder recuperar su vida y la totalidad de su vivienda. Sobre todo por el tiempo que lleva esperando el derribo y advirtiendo de que, desde su patio, podía ver cómo las paredes se estaban rajando y cómo uno de los apuntalamientos se había desplazado. Cansada de esperar, en noviembre presentó una denuncia en el juzgado.