Había anunciado que iba a denunciar al intendente de la Policía Local de Plasencia y, este miércoles, el presidente de la asociación vecinal Intramuros ha acudido al juzgado para hacerlo. Le acusa de "injurias y calumnias" por decir en una rueda de prensa que Julián Gutiérrez había creado una falsa alarma social en declaraciones públicas previas sobre inseguridad en la zona centro de la ciudad.

"Me acusó de inventarme noticias falsas y de utilizar fotos manipuladas, son acusaciones de un impacto social importante", ha explicado este miércoles Gutiérrez. Considera que, de esta forma, Enrique Cenalmor "ha atacado el honor de mi persona y el honor para mí es importante, con lo que las acusaciones han producido un efecto profundo porque tengo que dar ejemplo de honorabilidad. Yo lo que transmito es la preocupación de los vecinos y hablo en función de la representación social que tengo, no hubiera hablado a nivel particular".

Acompañado por un miembro de Intramuros y con una carpeta en la mano con información recopilada de publicaciones de medios de comunicación sobre lo ocurrido, ha presentado la denuncia en el juzgado de guardia para pedir "amparo a la Justicia, para que se haga justicia y se aclare todo, no pido beneficios".

En octubre, Gutiérrez y Cenalmor ya se vieron en el juzgado, con el abogado de este, Miguel Cantero, que presentó un escrito, cuyo "tono" ha sido el detonante para la denuncia del presidente vecinal, ya que "era como una intimidación".

Gutiérrez también ha criticado que, en su día, cuando el intendente le criticó públicamente, estaba a su lado el concejal de Interior, David Dóniga, que "le apoyó con su silencio, no dijo nada. En el cuerpo de la denuncia digo que estaba el concejal, que tendría que dar su explicación ante su señoría".