8 carrozas y 500 participantes, en el desfile de Carnaval de Plasencia

Apenas queda una semana para que tenga lugar un nuevo desfile de Carnaval en Plasencia, que este año será superior a los anteriores porque contará con la participación de unas 500 personas, repartidas en diez comparsas, que saldrán además con 8 carrozas y dos vehículos decorados.

"Se ha ido recuperando el anhelo de lo que un día fue", ha subrayado el concejal de Festejos, David Dóniga, que ha resaltado el apoyo del ayuntamiento a una iniciativa que resurgió en el 2022 gracias a la comparsa Me Río de Janeiro y el apoyo municipal y empresarial.

En esta ocasión, a las ocho comparsas que desfilaron el año pasado se sumarán dos, una del centro de mayores de la avenida de La Vera y otra del centro infantil Dulce Chacón. Junto con otras ocho, saldrán a las 16.30 horas del sábado 10 de febrero de la calle Luis Vélez de Guevara, donde está ubicado el palacio de congresos, en dirección a la plaza Mayor.

El recorrido será similar al de la cabalgata, ya que los participantes pasarán por la avenida de Salamanca, La Salle, Alfonso VIII y la puerta Talavera. La posición en el desfile se ha decidido por sorteo, de forma que saldrá primero la comparsa Losan, seguida de Los Apañaos, SaMpalixto, Al fondo hay sitio, Dulce Chacón, Jaleo Fino, La unión hace la juerga, Los Indomables, la asociación de inmigrantes de Plasencia y el centro de mayores de la avenida de la Vera.

No habrá tramo sin ruido en el desfile placentino

Al final del desfile podrá incorporarse todo aquel que quiera acudir disfrazado y, este año, no habrá un tramo sin ruido. Raquel Sánchez ha explicado como portavoz de las comparsas que en los años anteriores han observado que el tramo "no se estaba aprovechando, no se le daba uso y además generaba desconcierto en la gente".

Una vez en la plaza Mayor, habrá un sorteo de regalos entre las comparsas, donados por las más de 70 empresas patrocinadoras de este año y, de 19.30 a 23.30 horas, se ha organizado un fin de fiesta musical, con los DJ Dani Serra y Blood Brothers.

Colaborarán también la Policía Local, que se reforzará ese día, la Nacional, Cruz Roja y Protección Civil.

Sánchez ha querido agradecer la implicación de todos y ha resaltado que "las comparsas cada vez están más preparadas, los trajes, las coreografías... Es un show que requiere mucho esfuerzo y trabajo y hay que tener en cuenta que no somos profesionales. Estamos para disfrutar y hacer disfrutar y nuestra gratificación es ver las caras de ilusión, sobre todo de las personas mayores".

Sandra Robledo, de la comparsa Losan, ha agradecido también el trabajo y apoyo de las comparsas y el ayuntamiento y ha destacado que el desfile será "una fiesta que nos va a alegrar a todos".