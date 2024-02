El juzgado archiva la causa contra el jefe de la Policía Local de Plasencia por el viaje a Portugal

El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 ha decidido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra el intendente de la Policía Local de Plasencia, Enrique Cenalmor, por el viaje con un vehículo del cuerpo a Portugal que terminó con varios peajes impagados por valor de 70,70 euros.

Según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el juez instructor ha decidido no dictar un auto de apertura de juicio oral, sino archivar el caso por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El motivo es que, aunque ha quedado acreditado que “el vehículo fue empleado para fines ajenos a la función policial, no es posible, por falta de pruebas, atribuir al investigado la comisión del delito”. Es decir, no se ha podido demostrar que fuera el intendente quien condujera el coche.

Cenalmor acudió a declarar a los juzgados el pasado mes de septiembre y su abogado, Miguel Cantero, dijo entonces que no había materia para llegar a juicio y que su cliente era "inocente".

El caso llegó al juzgado después de que el ayuntamiento lo denunciara en la Policía Nacional y de que esta emitiera un informe en el que concluía que la persona que utilizó el vehículo podría haber cometido presuntamente un delito de malversación. El ayuntamiento se había personado como acusación particular.

La investigación se abrió a raíz de una serie de viajes realizados a Portugal con fechas 8 de octubre del 2022 y 23 de agosto del 2023. En cuanto al primero, según el auto, ha quedado acreditado que tuvo "carácter oficial". Con respecto al segundo, “más controvertido”, según el juez, no ha podido acreditarse que fuera el intendente quien hiciera uso del coche.

Ni protocolo ni registro, en la jefatura placentina

El auto recoge además que para ese vehículo no existe un protocolo de utilización, de modo que las llaves están a disposición de todos los agentes de la Policía Local, que además no tienen que registrar su uso en ningún documento.

Además, apunta que, estuviera o no trabajando esa mañana Cenalmor, “lo cierto es que no existe ni una sola prueba que permita situar al investigado a los mandos del vehículo policial ese día”.

Por lo tanto, se ha decidido el archivo provisional de la causa, que también había sido solicitado por el Ministerio Fiscal.

El auto no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia provincial de Cáceres.

Satisfacción en la defensa de Cenalmor

Ante el auto de archivo del caso, el abogado del intendente, Miguel Cantero, ha mostrado su satisfacción y ha subrayado que "se ha querido hacer una batalla política a causa de su honorabilidad y se ha hecho justicia".

En su opinión, "había intereses por hacer daño al equipo de gobierno y, al encontrar una multa, abrieron la batalla política". También ha manifestado que "la Policía Local es un elemento visible esencial en un ayuntamiento y atacar al intendente es atacar a la propia policía, que es lo más ruin que se puede hacer".

No espera que haya recurso del auto, dado que la Fiscalía también pidió el archivo. Solo el ayuntamiento podría recurrirlo y, de momento, no se ha pronunciado.