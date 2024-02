Plasencia ya ha pagado la multa por el viaje policial a Portugal

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha pagado la multa de 70,70 euros que le notificó Portugal por varios peajes sin pagar con un vehículo de la Policía Local el 23 de agosto del 2020. Aunque el alcalde, Fernando Pizarro, dijo en enero del año pasado que la sanción debía abonarla "el que conducía el coche", finalmente ha tenido que pagarla el consistorio para evitar que sumara intereses.

Tras conocerse el auto de sobreseimiento provisional de la causa que se había abierto por este viaje, por la que el intendente de la policía, Enrique Cenalmor, ha sido investigado, Pizarro ha mostrado su "respeto por las decisiones judiciales, nosotros no cuestionamos a los jueces". No obstante, el auto se puede recurrir y, dado que el Ministerio Fiscal no lo hará porque también solicitó el archivo del caso, es el ayuntamiento como acusación particular quien puede hacerlo.

En este sentido, el alcalde ha señalado este viernes que, aunque es una decisión política, se actuará "en función de lo que el gabinete jurídico establezca".

Coche cedido por el Gobierno a Plasencia

Según el auto, "no es posible, por falta de prueba, atribuir al investigado la comisión del ilícito objeto de la presente instrucción", sin embargo, sí ha quedado acreditado que el vehículo de la Policía Local, que fue cedido por la Delegación del Gobierno Sobre el Plan Nacional Sobre Drogas al cuerpo, "fue empleado para fines ajenos a la función policial".

Por lo tanto, alguien hizo un uso indebido del vehículo, viajando a Portugal y, además, no pagando los peajes. Dado que entonces no había un registro de quién cogía el coche y para qué, no existe constancia de quién hizo ese viaje.

Según la calificación del Ministerio Fiscal, el intendente realizaba "frecuentes viajes de carácter oficial a distintas localidades, normalmente dentro del territorio nacional, pero en alguna ocasión a Portugal, a los efectos en este último caso de buscar relaciones o intercambios con policías portuguesas", lo que conocía el concejal de Interior, David Dóniga. En ningún caso, hay constancia documental de esto, pero ha quedado acreditado "por los WhatsApp aportados al procedimiento y la declaración testifical del concejal de Interior".

La Fiscalía señala que Dóniga "puso de manifiesto ser conocedor de los viajes del intendente, incluso a Portugal y sin importarle ser fin de semana, y haber consentido los mismos". De hecho, afirma que el viaje realizado a Portugal el día 8 de octubre de 2022 por el Intendente tuvo carácter oficial.

Del que no se ha podido averiguar nada es del que se realizó en agosto del 2020, ni por qué o para qué se hizo, ni quién.