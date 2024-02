Como muchas de nuestras tradiciones cercanas puede que no tengáis conocimiento de su existencia por la escasa repercusión y difusión de su celebración. Sin embargo, gracias a un grupo de jóvenes que se preocupan por mantener esta y otras herencias ancestrales locales, no sólo se mantiene viva, sino que el aumento de la participación en esta costumbre carnavalera contribuye a su permanencia en el tiempo.

Hablo de los Mascarones remoliniegos: enmascarados que cubren no sólo su rostro, dejando exclusivamente dos orificios a la altura de los ojos para poder ver y uno en la boca para respirar, que les aportan un aspecto siniestro, sino también todo su cuerpo, con ropas viejas y arpillera u otro tipo de tela a modo de capa, con el fin de ocultar el cinturón de campanillos ceñido a su cintura, con el que hacer el máximo ruido e infundir el mayor miedo posibles. Su objetivo es no ser reconocidos, de ahí que se tapen por completo, así como los cencerros a sus espaldas que podrían, por sus características y sonido, ser identificados por otros ganaderos o vecinos, que también los usaran con sus vacas o cabras y así desvelar su identidad.

A las nueve de la noche del carnal sábado, el pueblo de Arroyomolinos de la Vera apaga su alumbrado público, quedándose totalmente a oscuras, y enciende solamente las antorchas que portan estos personajes cuyo origen se desconoce, pero que forman parte de su acervo desde hace casi un siglo, que se tenga constancia, para recorrer sus calles al compás de su característico sonido y recibir viandas de los vecinos que quieran compartir comida o bebida con ellos.

Silenciosos durante el resto del año, al llegar el viernes de Carnaval y hasta el Miércoles de Ceniza, puedes encontrártelos donde menos te lo esperes. A la vuelta de cualquier esquina, agazapados pacientemente esperando tu aparición para darte un susto de muerte y algún palo si no corres más que ellos. Bromistas por naturaleza se meterán hasta la bodega si pueden, con el fin de conseguir alguna ristra de chorizo o un trago de vino que echarse al gaznate. Y hasta algo pendencieros, pues llegaron a saltarse la prohibición franquista de cubrirse el rostro durante estos festejos, controlando la llegada de las fuerzas del orden desde el mirador natural de la Atalaya, hoy adaptado para el disfrute de autóctonos y foráneos, escondiéndose para no ser capturados, aunque no siempre lo consiguieran y alguno pasara la noche arrestado.

El truco está en no mostrar miedo ante su presencia. Tarea harto difícil por experiencia, pues su fantasmagórico aspecto, acompañado del ruido de los cencerros consiguieron que, siendo niña, más de una vez no saliera de casa para evitar encontrármelos.

Si quieres conocerlos, aún estás a tiempo antes de que la Cuaresma dé comienzo y, de paso, conocer la singular belleza de mi pueblo.