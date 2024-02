Nunca ha actuado en Plasencia y, este sábado, día 17, a las ocho de la tarde en el teatro Alkázar, será la primera oportunidad para ver al único mago que ha ganado cinco veces el prestigioso premio de magia Fool Us, que se entrega en Las Vegas. También ha sido campeón de España de magia cómica y sus apariciones en programas de televisión de máxima audiencia le han hecho muy conocido.

Se trata de Jandro, que presentará su espectáculo La magia de Jandro, un compendio de «números de todo tipo», con los que quiere que los asistentes «vivan diferentes emociones y sensaciones».

Habrá desde magia musical, a magia solo o con otros participantes, magia visual, de «mucha risa», otra para la reflexión...

Después de haber actuado en diferentes escenarios y medios, Jandro no duda de que «la magia más real es la del teatro» porque «miras donde te da la gana y, si sales a colaborar, ves que no hay compinches, en la tele siempre está la duda». En este sentido, confiesa que no le gusta hablar antes con las personas que van a colaborar en sus números porque «quiero que los vean por primera vez y la reacción sea real».

El hecho de que el público le conozca por haberle visto ya en televisión supone una mayor exigencia porque «tienes que demostrar por qué has llenado el teatro, es un arma de doble filo porque la gente quiere ver un buen show».

Jandro dice que, en general, no le gustan los concursos y que se presentó al Fool Us para conocer a los jurados, los magos Penn y Teller. Tras sus cuatro intervenciones y victorias, afirma que ya son amigos y que incluso trabaja con ellos.

Teatro, cine y televisión

Es solo uno de los muchos proyectos que le mantienen ocupado porque, además, está de gira con otro show, Descabellado, para teatros más grandes y también de magia cómica. Además, acaba de dirigir, escribir y producir su primer cortometraje, titulado Cava y, a su vez, está escribiendo una película.

Y es que el cine es otra de sus pasiones. Afirma que lleva tiempo estudiando y lo considera como «uno de los mayores ejercicios de magia». En su opinión, en ambas disciplinas lo que se hace es «crear una realidad que no existe», en el caso del cine, con los efectos especiales y, en el de la magia, con los trucos. Enumera como magos a Orson Wells y Woody Allen.

Cuando se le pregunta por su próximo proyecto responde con humor: «Dormir un poco». Pero, respecto a la televisión, apunta que participará en el programa Celebrity School y tiene en cartera uno «muy chulo» que no desvela.

"Lo de menos son los trucos, es lo que se crea alrededor"

Lo de volver a la televisión dice que es «por épocas, va a rachas». Por un lado, afirma que le gusta el directo y, por otro, que no le gusta encasillarse, pero tiene claro que va a seguir haciendo televisión «toda la vida».

Y tanto en la televisión como en el teatro seguirá encontrándose con escépticos, algo que considera «un reto intelectual» porque «creas un imposible, rompes la lógica y hay gente que no se lo cree, pero lo que yo siempre digo es que hago trucos para crear algo imposible. Lo de menos son los trucos, es lo que se crea alrededor».