Científicas en Plasencia: "La mujer debe confiar en sí misma porque se puede y no están solas"

Las niñas y mujeres se pueden dedicar a la ciencia y a la investigación, a las llamadas carreras Steam, y las primeras que deben convencerse son ellas. Es lo que han dicho en Plasencia cuatro científicas e investigadoras, invitadas a participar en una mesa redonda en el centro universitario placentino sobre los retos y oportunidades en la carrera científica, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue el 11 de febrero.

Raquel Mayordomo, Doctora en Ciencias por la Universidad de Extremadura y profesora en el centro universitario placentino, ha ejercido de moderadora y tiene claro que lo que falta es "que la mujer crea en sí misma y no tenga el dilema de tener que renunciar a la vida personal para ser exitosa en la profesional".

Señala que se han dado "pequeños pasos" y el reto fundamental es "no renunciar al 50% que podemos aportar y al que no hemos llegado. Se puede, pero hay que convencerse y la propia mujer debe ser el motor, que no tenga dudas". Afirma que lo primero que hay que cambiar es "la mentalidad femenina y la educación, sobre todo en los primeros niveles y lamenta que en los organismos, mayoritariamente gobernados por hombres, "es difícil tener una visión igualitaria porque nadie escucha el mensaje feminista".

Isabel Márquez, vicedirectora de Ciencia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, cree precisamente que el principal problema es que las mujeres son "invisibles" y las dificultades con las que se topa son "tener que demostrar en cada paso que somos capaces, que tenemos que ser mejores que los hombres para conseguir lo mismo que ellos". También señala el "síndrome de la impostora, no confiamos en que seamos capaces, por la cultura y el estereotipo de mujer que nos impone una mochila cargadísima de tareas, sobre todo familiares. Tenemos que cambiar ese mundo y que sea justo", ha dicho.

En su opinión, la solución no parte solo de las mujeres, es "de todos" y hace hincapié en que "el talento no entiende de género, es lo que necesitamos para progresar y tenemos que conseguir a los mejores talentos".

Ahora, sin embargo, apunta como ejemplo que, en la carrera de Física, hay un 25% de mujeres, que se reduce al 14% en la escala más alta, de catedráticas de universidad o profesoras de investigación.

Por eso, ha lanzado un mensaje: "No están solas, hay muchas personas, también hombres, para apoyarlas en sus carreras" y aboga por "hacer un mundo en el que las necesidades de las mujeres también existan".

Brecha de género en la Universidad y el CSIC

Lo que todas han afirmado es que la brecha de género todavía existe, también en la universidad. Lo ha certificado Raquel Tovar, Doctora en el Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Extremadura.

Aunque ella ha conseguido consolidarse en la UEx, ha señalado que "no ha sido un camino fácil. La carrera académica es un camino lleno de obstáculos y de incertidumbre", sobre todo a medida que la mujer quiere escalar puestos. Ha apuntado que el hecho de que las direcciones de proyectos de investigación y los cargos académicos estén liderados por hombres "dificulta porque los referentes son muy escasos y las jóvenes necesitan una serie de referentes en los que fijarse para continuar con su carrera investigadora".

Mesa con los organizadores del acto por el día de la mujer y la niña en la ciencia, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Ana Cuenda, investigadora, bióloga y Doctora en Bioquímica del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y vicedirectora del mismo centro, lo hizo, por eso insiste en el mensaje a las niñas de que "no se lo piensen, que no les dé miedo, se puede conseguir con trabajo, esfuerzo y ganas, no hay nadie mejor que nadie, si nosotras hemos llegado, ellas también".

También ha coincidido con sus colegas en que existe un problema "educacional, las chicas y mujeres no nos creemos que podemos llegar al mismo nivel profesional que los hombres, viene de tradición" y ha explicado que, en el CSIC, en las etapas iniciales de la carrera investigadora, hay un 50% de hombres y mujeres, pero, a medida que se avanza, "se van cayendo y las que llegan a profesoras de investigación son un 25%".

El problema llega "cuando las mujeres empezamos a tener niños y decidimos quedarnos en casa". Por eso, no duda de que "hay que educar a hombres y mujeres en la conciliación, ser copartícipes de la vida y el cuidado, educar en la corresponsabilidad y llegaremos a ese 50% y se romperá ese techo de cristal de una vez".