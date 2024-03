UP Plasencia afirma que el ayuntamiento financia a una entidad "antiabortista"

Unidas Podemos en Plasencia ha criticado este martes que la Concejalía de Igualdad de este consistorio aporte subvenciones a la asociación "antiabortista Red Madre" y ha pedido la dimisión la edil responsable, María Teresa Díaz.

Por segundo año consecutivo, según ha explicado Unidas Podemos, el consistorio placentino "utiliza fondos públicos" para subvencionar a una asociación "que tiene como costumbre presionar a las mujeres para que no aborten" utilizando argumentos que tratan de "imponer losas de culpa y responsabilidad".

Asimismo, esta formación política ha manifestado que esta política de subvenciones a una entidad antiabortista se produce paralelamente en una comunidad autónoma donde se deriva el cien por cien de los abortos de la sanidad pública a la privada.

"Cuando la nueva Ley del aborto ya cumple su primer año en España, el Servicio Extremeño de Salud continúa sin dejar a las extremeñas que ejerzan su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", han criticado desde Unidas Podemos.

La formación ha expuesto que en 2023 el Ayuntamiento "financió" a esta asociación con un desfile de moda con venta de entradas cuya recaudación fue directamente a esta entidad. En 2024, la concejala de Igualdad "lo camufla subvencionando la logística de esta nueva edición del desfile".

Respuesta de la concejala placentina

Ante las críticas de UP, la concejala Mayte Díaz ha pedido "respeto y sororidad, es tan respetable apoyar a las mujeres que quieren tener sus hijos como a las que no quieren tenerlos".

Según ha señalado, Red Madre "no es antiabortista, es una asociación que protege y ayuda a las mujeres que sí quieren seguir adelante con el embarazo y no tienen apoyos, además, tienen una línea de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y apoyo psicológico a mujeres. Es, por tanto, una asociación feminista que respeta todas las decisiones y se centra en dar apoyo a la mujer. Decir lo que han dicho es desconocer la actividad de esta asociación y no respetar a las mujeres que quieren seguir con el embarazo y se encuentran solas".