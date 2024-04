La terraza de la polémica en Plasencia

Ocurrió el Domingo de Resurrección en Plasencia. Tras la procesión, el restaurante Gredos de la plaza Mayor montó una mesa con 40 sillas para una comida en los soportales del ayuntamiento, ante la puerta del salón de plenos. El PSOE, Unidas Podemos y la asociación vecinal Intramuros han criticado la ocupación del espacio público y culpan al ayuntamiento o, directamente, al alcalde, Fernando Pizarro.

El PSOE lo ha hecho con ironía en sus redes sociales, hablando de un «nuevo servicio que oferta el ayuntamiento» en un vídeo con música circense.

Mavi Mata, de UP, ha afirmado también en sus redes que «el alcalde ha permitido» una ilegalidad y no ha sido equitativo porque "solo se beneficia a unos cuantos". Intramuros, por su parte, señala que el alcalde autorizó la instalación saltándose la ordenanza de terrazas y habla de presunta prevaricación.

El dueño del Gredos, Antonio Domínguez, asegura que no pidió autorización porque fue una decisión de última hora por la previsión de lluvia y la comida duró «menos de dos horas». Se pregunta "por qué meten al alcalde si ha sido cosa mía. Lo he hecho por un sentido, no con maldad, sino por dar un servicio. También la ordenanza dice que no se pueden poner terrazas en la bandeja central y se ponen", argumenta.

El ayuntamiento, de momento, ha optado por no pronunciarse y, a preguntas de este periódico, no ha desvelado si tomará o no alguna medida contra el establecimiento hostelero.

Suscríbete para seguir leyendo