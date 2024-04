El montañero con sordoceguera Javier García Pajares sube a lo más alto del Kilimanjaro

Javier alcanzó el techo de África, de 5.895 m. de altitud, el pasado 28 de marzo guiado por Javier García Bernal, con quien también recorrió en tándem el Camino de Santiago en el verano de 2022.

En esta ocasión, ambos se unieron a una aventura inclusiva organizada por Senderos Accesibles, en la que además participaron cuatro personas con discapacidad visual. El grupo afrontó el desafío de ascender el monte Kilimanjaro a través de la ruta Marangu.

El montañero con sordoceguera suma así otra cima a las que ya ha coronado, encontrándose entre ellas el monte Elbrus, que es la montaña más alta de Europa con 5.642 m. de altitud, o siete picos de los Alpes de más de 4.000 m. de altitud que ascendió en tan solo seis días.

Javier fue el primer estudiante Erasmus con sordoceguera de Europa, terminó un doble grado en Derecho y ADE y, tras más de cinco años trabajando como asesor jurídico, actualmente trabaja como técnico de relaciones institucionales en ILUNION, las empresas del Grupo Social ONCE. Ha recibido multitud de galardones por su trayectoria, entre ellos el Premio Nacional de Juventud en la categoría de deportes. Además, Javier fue padre en octubre de 2022, demostrando con todo ello que la plena inclusión es posible.

En su afán de romper barreras, Javier mostró en lo más alto del Kilimanjaro una bandera con un mensaje a favor del empoderamiento. "Tenemos que conseguir empoderar a todas las personas con sordoceguera de nuestro movimiento asociativo para que nosotras siempre seamos las únicas dueñas de nuestras decisiones”, dice. “He conseguido un trabajo, he construido una familia y he superado muchos desafíos. He subido el Elbrus y el Kilimanjaro. Si he hecho todo eso es porque yo lo he querido y creo que así debería ser siempre. Creo que nunca deberíamos permitir que nuestras acciones obedezcan a intereses de otras personas que ni siquiera tienen discapacidad”.