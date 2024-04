Altup reclama un consorcio para Plasencia prometido por la Junta

La Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia, Altup, ha reclamado a la Junta de Extremadura que convoque al Ayuntamiento de Plasencia y la Diputación Provincial de Cáceres para crear este año el Consorcio Plasencia Ciudad Histórica.

Según el presidente de Altup, Teo Magdaleno, en septiembre se reunió su directiva con la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, quien "se comprometió" a crear el consorcio. Sin embargo, siete meses después, no se ha convocado ninguna reunión para tratarlo.

"Vemos cómo avanza el nuevo Consorcio de Badajoz y el cuarto consorcio para Cáceres y el prometido de Plasencia no comienza aún a dar los primeros pasos", lo que consideran una "clara discriminación y falta de equidad regional, que Plasencia no disponga de ningún consorcio y que no reciba ni un solo euro de los siete millones anuales que la Junta de Extremadura destina a los consorcios/fundaciones en la región".