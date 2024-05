Luis Piedrahita en Plasencia, Cáceres y Badajoz: "Solo el humor hace la vida soportable"

¿Por qué el Apocalipsis en el título del show? ¿Es solo un juego de palabras o tiene otra intención?

Tiene intención. Un juego sin intención es como un martillo de miga de pan, que difícilmente clavará ningún clavo. El show habla de la libertad, del miedo, de la esperanza… Todo muy apocalíptico, pero sin perder las formas.

¿En su vida tras los focos es políticamente correcto?

Los rigores de lo políticamente correcto son algo relativamente nuevo y yo no noto que hayan cambiado mi vida. Es cierto que yo tampoco soy un humorista beligerante que busca el enfrentamiento. Para mí la mayor transgresión es la belleza. En mi opinión lo verdaderamente revolucionario no es destruir sin construir. No tengo problema con la corrección política, pero sí que lo tengo con los escamoteos de la libertad.

¿Por qué este es el monólogo más divertido que ha escrito?

La verdad es que lo dice mi madre. A mí me parece que es el monólogo más elaborado, más ingenioso y mejor acabado. Es el monólogo que todos los días me apetece representar.

Elija: Destino o libre albedrío

Seguramente haya una mezcla de las dos cosas. Mi consejo es ser partidario del determinismo en el fracaso y seguidor del libre albedrío en cada éxito. Si fracasamos es porque estaba escrito y si triunfamos es por nuestros propios méritos.

Con perdón, tiene aspecto de cerebrito empollón. ¿Es premeditado o usted es así? ¿Lo fue de pequeño?

Nunca fui un estudiante especialmente aplicado. Normalito. Del montón. De la parte de abajo del montón. Lo de aprender cosas empezó a interesarme ya mayor.

"Estoy deseando llegar a Extremadura para comer rico y visitar a viejos amigos, magos y comediantes"

undefined

¿En qué momento descubrió que lo suyo era hacer reír, la magia, escribir, el cine? ¿Podría quedarse con una sola cosa?

Eso sí que lo aprendí de pequeño. Antes de estudiar lo que había que estudiar y quería aprender lo que me apetecía aprender. De niño yo no era gracioso, pero era un buen crítico de gente graciosa. Yo no era el que hacía el chiste en clase, pero era capaz de valorar, diferenciar, asimilar y clasificar los chistes que hacían mis compañeros. Ellos se llevaban la reprimenda y yo una lección. Lo mismo me pasaba con la magia, que me fascinaba cuando la veía en la tele y empecé a practicarla a los doce años. De muy pequeño me gustaban también las películas… y todo eso impedía que yo fuera un estudiante brillante, pero a cambio era un niño muy feliz. Hacía lo que me apetecía. Pero hacía cosas, eso es lo importante.

¿Qué opina de Extremadura?

Lo que más me gusta es lo bien comunicada que está. Esta carta ha salido en el correo de la tercera semana del quinto mes. Espero que llegue antes de tres lunas y el jinete se la pueda entregar en mano, señor mío. Bromas aparte. Estoy deseando llegar para comer rico y visitar a viejos amigos, magos y comediantes. Aunque la verdad, una gira, con las exigencias de los montajes y desmontajes teatrales, no dejan mucho tiempo libre.

¿Qué tiene este espectáculo que no tuvieran los anteriores?

En este espectáculo hay una apuesta plástica mucho mayor. Hay una serie de ilustraciones y dibujos del artista Riki Blanco que ponen el show a otro nivel. Son unas ilustraciones muy bellas, muy poéticas y muy divertidas. Hay unas animaciones al comienzo del show que convierten el arranque del espectáculo en algo muy especial y emocionante. Además, hay un juego de magia, que es una cosa que no suelo hacer en mis espectáculos de humor.

"Me queda aprender a hacer mejor lo que ya sé hacer. Creo que la danza, el canto y el patinaje sobre hielo lo dejo para otra reencarnación"

undefined

¿En qué momento profesional está? ¿Siente que aún le queda mucho por hacer?

Me queda aprender a hacer mejor lo que ya sé hacer. No creo que me vaya a meter en cosas nuevas. Con la magia, el humor, el cine, los libros, el teatro y la tele ya voy entretenido. Creo que la danza, el canto y el patinaje sobre hielo lo dejo para otra reencarnación.

¿Cuándo está previsto que termine la gira de este espectáculo?

No lo sé. Estos shows suelen tener una vida de unos cinco años. Espero que más.

¿Ya tiene en mente su próximo proyecto?

Todavía no. Sigo perfeccionando mi curso de magia on-line. Un curso llamado aprendemagia.com en el que cualquiera puede aprender magia empezando de cero. Sin necesidad de habilidad o conocimientos previos. Es un curso para empezar muy parecido al que hice yo cuando empecé, pero con las tecnologías del siglo XXI.

Un mensaje para el que esté dudando si ir o no a ver el show:

La vida es mejor con humor. Tiene algo que ver con la esperanza. El sentido del humor es como el sistema de amortiguación de un coche, si no lo tienes, todas las piedras del camino se van a tornar una molestia. Yo lo tengo muy claro. Sólo el humor hace la vida soportable.

