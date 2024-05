Martín Palomino de Plasencia, un diputado afirma que el Estado pagará la mitad.

El diputado nacional del PSOE César Ramos ha afirmado a través de sus redes sociales que el Estado va a pagar la mitad de la reforma de la avenida Martín Palomino de Plasencia, 7 millones de euros y que incluirá las partidas en los Presupuestos Generales del Estado de los próximos años. Asegura también que la Junta de Extremadura pagará el resto, otros 7 millones, y el ayuntamiento no tendrá que abonar nada.

De momento, no hay comunicación oficial sobre lo manifestado por Ramos. La delegación del Gobierno aún no lo ha confirmado y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha señalado que el pasado 13 de mayo «hubo una reunión, se plantearon las posturas, pero no se cerró ningún acuerdo». Por lo tanto, «oficialmente» no ha recibido ninguna información al respecto.

A su vez, aunque ha valorado positivamente que el ayuntamiento no tuviera que pagar parte de las obras, ha señalado que, en su opinión, «la posibilidad de los fondos europeos es la más rápida y la mejor para todos».

«Eso para mí era la garantía que le podíamos dar al ciudadano de que esto se va a hacer y se va a hacer de manera inmediata. Ese posible acuerdo, hay que verlo». En caso de que lo paguen Estado y Junta, ha pedido que se licite y ejecute rápido porque «Plasencia ya no puede esperar más esa obra».