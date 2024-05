Sin incidencias, en el primer día del parking rotatorio de Plasencia

A lo largo del último mes, más de 7.000 vehículos han pasado por el aparcamiento situado junto al puente Trujillo de Plasencia, que este lunes ha comenzado a ser rotatorio.

En este sentido, el edil David Dóniga ha señalado que, según la Policía Local, este lunes no se han producido «incidencias considerables». Cabe destacar no obstante, que el sistema ha provocado que muchos conductores optaran por no aparcar en sus plazas.

El motivo es que el nuevo sistema no permite aparcar más de dos horas seguidas. En este sentido y, según los datos del último mes, el 45% de los coches aparcados lo estuvieron más de esas dos horas; otro 25%, menos y un 30%, menos de media hora, lo que, según Dóniga, significa que no encontraron plazas libres.