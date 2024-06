UP Plasencia denuncia el intento de robo de animales del parque de Los Pinos

El grupo municipal de Plasencia Unidas Podemos ha denunciado públicamente que, al menos en dos ocasiones, han entrado en el parque de Los Pinos y han «intentado llevarse animales».

Afirman que esto ha ocurrido porque, «tras jubilarse el guarda de seguridad, esa plaza no se ha cubierto y la consecuencia es que el parque muchas veces no se abre o se queda abierto en horario de noche, con los riesgos de seguridad que esto conlleva».

Señala además que, según vecinos de la zona, «el parque permanece abierto hasta altas horas de la madrugada» y también se han escapado animales, lo que ha provocado, por ejemplo, que un pato haya aparecido «decapitado» en el parque de La Coronación y sus restos tirados en el colegio Inés de Suárez.

Mavi Mata y Elena Mejías, las concejalas de UP, critican que «el equipo de gobierno de Fernando Pizarro no se ha molestado ni en sacar esa plaza de guarda, ni en buscar una solución temporal para que el parque no quedara abandonado a su suerte». Además, censura que se encuentra en «un estado de abandono que incluye fuentes rotas, zonas oxidadas, paneles ilegibles, suciedad y deterioro de las zonas de juego».