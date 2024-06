Asesinato en Plasencia: Cinco puñaladas, 237.000 euros de fianza y apertura de juicio

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Plasencia ha decretado la apertura de juicio oral contra el placentino que fue detenido y enviado a prisión en diciembre del 2022 por el asesinato de una mujer de entonces 45 años en un piso que se alquilaba por horas en la calle Morenas, en el centro de la ciudad. El juez le ha impuesto además el pago de una fianza de 237.595,73 euros y le mantiene en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según el auto dictado este lunes, 3 de junio, se le acusa de un delito de asesinato, otro de lesiones a otra mujer, otro de lesiones leves a una tercera mujer, uno de robo con fuerza en casa habitada y otro de daños.

Además, el juez declara competente para el juicio a la Audiencia Provincial de Cáceres, dada la gravedad de los delitos.

La acusación particular -el dueño de la casa ha valorado los daños en 738,10 euros y la gerencia del área de salud de Plasencia, en 1.266,31 la asistencia sanitaria prestada a la víctima- y el Ministerio Fiscal han solicitado la apertura del juicio y la imposición de penas de prisión, internamiento en un centro, multas y alejamiento de las mujeres heridas.

En concreto, ha solicitado por el delito de asesinato 14 años de prisión, libertad vigilada durante diez años más y, el internamiento en un centro durante 14 años. Por el de lesiones, otros 23 meses de prisión, alejamiento de la mujer herida, e internamiento. Por el leve de lesiones, 15 euros de multa durante 25 días y alejamiento; por el de robo con fuerza, 23 meses de prisión e internamiento y por el de daños, 15 euros de multa durante cinco meses.

Cinco puñaladas a la víctima, en un piso de Plasencia

El acusado se ha acogido durante la instrucción a su derecho a no declarar, pero el juez considera que existen "indicios bastantes de criminalidad". De hecho, señala en el auto que, el 21 de diciembre del 2022, tras haber consumido alcohol y drogas, el acusado, "por causas que se desconocen" y, "con una reacción desproporcionada, agarró por el pelo a la mujer, intentando estrangularla". Ella pidió auxilió y logró salir de la habitación para dirigirse a la cocina, donde había otra mujer cenando y acudió una tercera. Según el auto, todas se encerraron en la cocina, pero el investigado, "muy furioso, rompió el cristal de la puerta y entró cogiendo un cuchillo de cocina con mango de madera de unos once centímetros de longitud con el que, de forma totalmente sorpresiva, propinó cinco puñaladas a la mujer, que no tuvo posibilidad alguna de defensa".

Tres de las puñaladas fueron en el tórax, de las que dos "le alcanzaron directamente el corazón" y otras dos, en el abdomen, "alcanzándole con una de ellas el hígado". Las otras dos mujeres, "aterrorizadas, lograron abandonar la cocina, dirigiéndose el acusado tras ellas". Entonces, alcanzó a una por la espalda, "clavándole el cuchillo en la pierna y en el cuello". La mujer huyó y el acusado la persiguió por las escaleras, donde se le cayó el cuchillo, pero logró "agarrarla del pelo, golpeándola". Aun así, finalmente se escapó y llamó a la policía.

A continuación, el acusado "subió de nuevo las escaleras, recogió el cuchillo y entró en la vivienda" de nuevo. Se dirigió a una habitación donde se había refugiado la mujer herida por las puñaladas y, tras golpear fuertemente la puerta, abrió un "gran agujero" y entró. Entonces, arrojó el cuchillo al suelo, cogió el bolso de la herida y varios teléfonos móviles y se marchó.

Reacción de tipo "paranoide" del placentino

El investigado fue detenido en las proximidades del parque de La Isla, "tan solo unos minutos después de los hechos, tras haber sido perseguido por los agentes y perdiendo en la huida dos de los teléfonos de la fallecida", que tenía dos hijos de 27 y 22 años y residía habitualmente en Don Benito.

Según el juez, en el momento de los hechos, "el acusado se hallaba bajo la influencia de un consumo simultáneo de cocaína y alcohol etílico que determinó una reacción anormal de tipo paranoide". No obstante, señala que las capacidades cognitivas y volitivas del investigado "estaban afectadas parcialmente, pero no anuladas".

La Delegación del Gobierno afirmó entonces que se trataba de un caso "en el ámbito de la prostitución" y de un feminicidio, el primero en Extremadura del 2022.

El juzgado ha emplazado a las partes a personarse dentro de 15 días en el tribunal competente para el enjuiciamiento y ha advertido de que contra el auto no cabe ningún tipo de recurso, salvo con respecto a la situación personal del acusado.

