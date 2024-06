Clamor para que Plasencia tenga mejores trenes

El paso de la alta velocidad por Plasencia se ha convertido en un clamor, de forma que el MSU Norte, el grupo municipal del PSOE y Manifiesto x Plasencia han coincidido en reivindicar públicamente la licitación del estudio informativo de la nueva estación de tren y, mientras tanto, la parada del Alvia en la actual estación.

El PSOE ha afirmado que no hay alta velocidad porque «el señor Pizarro y el Partido Popular desecharon la idea de construir esta estación de alta velocidad cambiándola por una reforma de la estación actual». No obstante, ha pedido al ministerio que la estación de Plasencia no sea siempre la damnificada.

El MSU reclama un compromiso de las administraciones para aprovechar el proyecto del 2010 y tener AVE en el 2027.