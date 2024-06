Contraatacando

Por un momento pensamos que podríamos acabar con él. Cuando las múltiples dosis de vacunas parecían que hacían su efecto y el número de afectados descendía, aparentemente, creímos tenerlo bajo control.

Sin embargo, en los últimos meses, viene siendo notable el aumento de enfermos por coronavirus. Y aunque, en general, los síntomas sí estaban siendo más leves, desde hace unas semanas, desgraciadamente, también se han incrementado los ingresos en hospitales de toda la región.

Está claro que este huésped ha venido para instalarse cómodamente en nuestras vidas y complicárnoslas sin miramientos. Y a pesar de sus muchos disfraces y mutaciones, al final, da la cara como ya lo hiciera, de forma invasiva y sin avisar.

Mano a mano con la gripe invernal, sus secuelas persisten casi perennes en el tiempo y es muy raro no encontrarte con quienes han padecido o vienen padeciendo desde hace meses síntomas compatibles con una y otro, que se mantienen arraigados en nuestro cuerpo, no en vano son tan parecidos. Afecciones respiratorias molestas o complicadas muy difíciles de extinguir por completo e, incluso, recidivantes y hasta mezcladas con alergias, tan a acusadas como se han presentado esta frondosa primavera.

Hace ya cuatro años de su llegada y vagamente conservamos unos pocos hábitos de higiene y prevención del contagio que adquirimos y obligatoriamente usamos entonces, como el frecuente lavado de manos, un gesto tan sencillo y asequible que tantas vidas ha salvado. Nuestra memoria es tan frágil…

Así que, ahora que el buen tiempo se va asentando y las reuniones multitudinarias vuelven a producirse, como las próximas ferias placentinas, es buen momento para recordar lo que padecimos no hace tanto y no deseamos revivir y extremar las medidas de prevención que están en nuestras manos, para convivir con el menor riesgo posible. De nuevo nos toca a todos ponerle las cosas difíciles al virus para tratar de contener su expansión y terribles consecuencias, no vaya a ser que se nos vaya de las manos, nunca mejor dicho, y luego nos las llevemos a la cabeza. Por todos.