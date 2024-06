Concurso de albañilería de Malpartida de Plasencia, una apuesta fiel por la construcción

En un momento en el que la construcción está necesitada de mano de obra, el Concurso Nacional de Albañilería Chinato, que acoge Malpartida de Plasencia, es una apuesta fiel por resaltar tanto al sector como el trabajo de albañil. Su próxima edición, la trigésimo séptima, será el sábado 22 de junio y las cuadrillas interesadas en participar tienen hasta el 20 de junio para apuntarse en el 927 404024.

De momento, se han inscrito diez, entre ellas, algunas de Sevilla y Alicante y el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, espera alcanzar al menos las 26 del año pasado. Recuerda además, que, las que se tengan que desplazar más de 400 kilómetros no tendrán que pagar la pernoctación.

La pareja ganadora se llevará 3.000 euros y trofeo, la segunda, 2.000 euros y trofeo y la tercera, 1.000 euros y trofeo. La cuarta recibirá 250 euros y trofeo y la quinta, trofeo y accésit. Además, habrá un premio especial a la mejor cuadrilla chinata, de 250 euros y trofeo (no acumulable) y el resto, recibirá un accésit de 160 euros.

Como cada año, los participantes, que deberán llevar herramientas de mano, pero no eléctricas o de batería, conocerán el trabajo que deben realizar en el momento del concurso. En esta edición, el arquitecto redactor del proyecto ha sido Miguel Matas Cascos, encargado de la reforma de la iglesia de San Juan Bautista de Malpartida de Plasencia.

La Junta no colabora con el concurso de Malpartida de Plasencia

En la presentación del concurso han estado presentes el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, el vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás y el gerente de la federación regional de la construcción Pymecon, José Luis Iglesias.

Imagen de la presentación del XXXVII Concurso Nacional de Albañilería de Malpartida de Plasencia. / TONI GUDIEL

Barrado se ha mostrado "contento y con nervios" por lo que para el ayuntamiento es "un día de fiesta" y ha resaltado la importancia de la colaboración de las instituciones en el concurso porque supone "un esfuerzo económico para Malpartida". Precisamente, ha lamentado que la Junta de Extremadurano haya manifestado aún si apoyará el certamen como venía haciendo todos los años. "No tenemos ninguna noticia, no sabemos si va a seguir colaborando o no. Esto no es apoyar un concurso, sino a todo el sector de la construcción. Deseo que la Junta rectifique", ha dicho.

Por su parte, García Nicolás ha destacado que el sector "requiere que se ponga en valor" y ha recordado la necesidad del "relevo generacional", al tiempo que ha destacado que la albañilería es un campo "en el que se puede aprender poco a poco".

Lo sabe bien Pymecon, cuyo gerente ha puesto de relieve que, físicamente, el trabajo de albañil ha cambiado y mejorado y además se cobran "salarios muy dignos", por encima del SMI.

Iglesias se ha solidarizado con el ayuntamiento por la falta de apoyo de la Junta, ya que la construcción es un sector "que necesita, ahora más que nunca, darse a conocer y dignificarse".

Convenio para ampliar actividades del concurso chinato

Precisamente, el gerente de Pymecon ha anunciado la próxima firma de un convenio con el ayuntamiento para crear un patronato o consorcio que dé "más realce" al concurso, con eventos paralelos o un certamen para jóvenes o escuelas taller.

Todo para promover que los estudiantes apuesten también por la construcción. De ahí que Pymecon esté apoyando también la FP Dual. La falta de mano de obra es tal que, en la provincia de Cáceres, está ocurriendo que las empresas tienen que rechazar obras por no tener personal para llevarlas a cabo. "No puede ser que no se atienda la demanda, cuando ahora hay una ingente cantidad de obras, por carecer de profesionales", ha lamentado Iglesias.

Todos esperan que este concurso nacional sirva para incentivar y atraer a más personas al sector por excelencia de Malpartida de Plasencia.