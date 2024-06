Charangas y 'El niño de la Vera', alma de las cañas de Plasencia

Las cañas «de toda la vida» en Plasencia han sido las amenizadas por las charangas, aunque desde hace unos años, conviven en armonía con los animadores de Santos Music y DJ que contratan los hosteleros de la plaza Mayor y su entorno. Cada uno tiene su público y todos hacen que las cañas sean las estrellas de la feria de día.

¿Has estado en las cañas de la feria de Plasencia? Búscate en las imágenes / Toni Gudiel

Este jueves, tras una noche en la que el argentino Coti no defraudó sobre el escenario de la plaza Mayor con sus músicos y el arranque de las atracciones en el recinto ferial, ha quedado demostrado un año más que los placentinos prefieren salir más tarde porque, a las tres y media, eran pocos los que estaban de cañas.

Eso sí, a medida que han ido pasando las horas, la afluencia ha sido mayor. Grupos de amigos, compañeros de trabajo, peñas, comparsas de Carnaval, cofrades y otros han ido alternando de una barra a otra. De la plaza Mayor a San Esteban, San Martín, la plaza Sosa, la del seminario...

Y para alegrar al personal, dos charangas, Follow the leader y El golpe y un auténtico showman, El niño de la Vera, o lo que es lo mismo, Aitor Martín, que llega un año más de Aldeanueva de la Vera para «darlo todo» de la mano del bar Español.

En otros bares, como el Gredos en la plaza Mayor, en la plaza de San Martín o en Mercado Bar, han animado Paco Santos y su equipo y en San Esteban, la plaza Sosa y la del seminario, DJ.

Sin silencio en el ferial de Plasencia

Pero la feria de día la han iniciado los más pequeños de la casa gracias a las actividades infantiles organizadas en el parque de La Isla, castillos hinchables que están en marcha de once a 14.30 horas y de cinco a siete de la tarde. Hay dos horas al día, de once a doce y de cinco a seis, en que no hay música para favorecer a los niños con autismo o cualquier discapacidad.

Sin embargo, este año no sucede lo mismo en el recinto ferial. En algún año anterior, había también una hora al día, por la tarde, sin música, pero este año, el ayuntamiento ha confirmado que no se ha establecido.

Algunos padres han mostrado a este periódico su indignación por esta decisión municipal, ya que «hay padres que no podrán llevar este año a sus hijos a montarse en las atracciones porque no han puesto la hora sin ruido, eso no es integración», han lamentado.

El ferial arrancó el miércoles por la noche con buena afluencia de público y mucho interés por estrenar las nuevas atracciones de este año, la noria de 45 metros de alto y la montaña rusa. Eso sí, hay alguna atracción que no se ha instalado, como el canguro y otros que estaban repetidos, como el tren de la bruja, mientras que este año solo hay uno.

Este jueves, abre por primera vez la caseta para menores El búnker, desde las ocho de la tarde y hasta las dos de la madrugada, con actuación musical incluida y diversas zonas de juego y actividades.

También, a las 20.30 horas, hay programado en el teatro Alkázar un espectáculo de humor radiofónico y los conciertos vuelven a la plaza Mayor, de la mano del placentino Ismael González, que lleva diez años sobre los escenarios y de la banda Dorian, originaria de Barcelona y también en activo desde el 2004, dos estilos musicales diferentes, pero cada uno con su público.

Sin incidentes en la feria de Plasencia

De momento, la Policía Local ha manifestado que no se han producido incidentes reseñables y reina la tranquilidad.

Este viernes, segundo día festivo de la feria, volverán las actividades infantiles y la hora de las cañas y, por la tarde, a las 20.30 horas, habrá un tributo a Abba en el teatro Alkázar. La música la pondrá por la noche, desde las 21.30 horas, una sesión de DJ con Nano, Francis y Dani Serra.