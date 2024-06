La Junta volverá a colaborar con el concurso de albañilería de Malpartida de Plasencia

La Junta de Extremadura va a seguir colaborando económicamente con el Concurso Nacional de Albañilería Chinato de Malpartida de Plasencia, que celebrará su trigésimo séptima edición el próximo 22 de junio.

Lo ha confirmado la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, después de que el alcalde chinato, Raúl Barrado, y el gerente de la federación de la construcción Pymecon, José Luis Iglesias, lamentaran en la presentación del certamen no haber recibido noticias de la Junta respecto al apoyo económico. "No tenemos ninguna noticia, no sabemos si va a seguir colaborando o no. Esto no es apoyar un concurso, sino a todo el sector de la construcción. Deseo que la Junta rectifique", dijo el alcalde de Malpartida.

Sin embargo, este miércoles, la Consejería ha manifestado que va a mantener su apoyo y, además, la Secretaria General de Vivienda, Lidia López Paniagua, asistirá a la entrega de premios.

Según la información que ha recibido también el gerente de Pymecon, ya está "aprobado el convenio" por parte de la Junta para esa colaboración económica con el concurso de albañilería y el ayuntamiento "va a recibir el mismo importe" que el año pasado para su organización.