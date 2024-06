50 días sin poder vivir en una vivienda social de Plasencia por falta de luz

Un total de 50 días sin poder entrar a vivir en la vivienda social que se les adjudicó en Plasencia por falta de luz. Es lo que les ha ocurrido a las familias a las que les tocó un piso social del último proceso abierto por la Junta de Extremadura en el bloque 5 de la avenida Gabriel y Galán.

El sorteo tuvo lugar el 24 de febrero, hace casi cuatro meses, y las llaves se les entregaron el 30 de abril. Sin embargo, mientras que unos adjudicatarios, a los que les tocaron viviendas en bloques de las calles Jacinto Benavente, Severo Ochoa y Dolores Ibárruri, llevan este tiempo viviendo en ellas, los del edificio de Gabriel y Galán no han podido hacerlo.

Tras la denuncia de algunos vecinos, respaldada por los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos, el concejal de Servicios Sociales, David Calvo, dijo a finales de mayo que las viviendas se entregaron con la correspondiente cédula de habitabilidad y que todas «cumplían los requisitos técnicos, higiénicos y sanitarios para poder vivir». Señaló además que, en una semana, técnicos de Iberdrola acudirían al bloque para realizar «las mejoras necesarias».

No tendrán que pagar renta en Plasencia

También la Junta, competente en materia de vivienda social, reconoció entonces que la empresa suministradora de luz había detectado «algunas deficiencias en el cuadro general del edificio, que deberán subsanarse». Afirmó que la consejería estaba trabajando «para que en los próximos días se lleven a cabo estas reparaciones. El cuadro eléctrico estaba pendiente de modificarse, ya que las obras en el edificio incluyen la instalación de un ascensor con el que ahora no cuentan».

Ahora, casi un mes después, la consejería ha explicado que está «a la espera de que se suministre la nueva centralización de contadores solicitada por la compañía Iberdrola para proceder a su instalación».

Además, ha recordado que estas familias «no tendrán que hacer frente al pago de la renta hasta que no puedan ocupar las viviendas», es decir, hasta que no se solucione el problema de la luz y puedan habitarlas.

Por otro lado, finalmente han sido 16 las viviendas adjudicadas y no 15 porque debido «al aumento en el número de miembros de una de las familias» se le ha entregado un piso más grande que estaba acondicionado y con el propósito de que el inicialmente suyo no se ocupara, se ha adjudicado a la primera familia de la lista de espera.

Respecto a otras que están todavía por acondicionar, la consejería ha afirmado que se van a arreglar, pero todavía no hay fecha para hacerlo.

