Casi 1.000 firmas contra la planta de biometano en Oliva de Plasencia

"Casi todos los vecinos estamos en contra de la planta". Lo afirman varios residentes de Oliva de Plasencia que se han movilizado contra el proyecto de construcción de una planta de generación de biometano en su municipio. Pese a ser una población de unos 300 habitantes, llevan ya recogidas casi 1.000 firmas en contra.

Lo están haciendo por dos vías, a través de una petición en el portal de internet change.org, donde llevan más de 600, y físicamente en el pueblo, donde ya han recogido unas 200.

Los vecinos han podido leer el proyecto hecho público a finales de mayo. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado un anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada de la planta y, además, la promotora ha enviado información al alcalde de Oliva, que a su vez se la ha trasladado a los vecinos.

El resultado es que están "muy preocupados" porque destacan que la planta está proyectada "a 1,1 kilómetros de las primeras casas del pueblo" y consideran que puede ser dañina para la salud de los vecinos, pero también para el medioambiente, la dehesa, los acuíferos, las aves... "En el mismo proyecto insinúan que van a contaminar porque afirman que van a intentar minimizar la contaminación".

Ya que el proyecto es de biometanización de alperujo, un subproducto de las almazaras durante la extracción del aceite de oliva, subrayan que "el pueblo no es olivarero, es ganadero, solo tienen olivos algunas familias". De hecho, apuntan que "en la primera fase, el informe habla de alperujo, pero luego de material fósil-biológico y nos preocupa que vayan a ser animales u otros".

"No la queremos aquí", zanjan en Oliva de Plasencia

Señalan los vecinos que la mayoría son gente mayor y hay muchos casos de cáncer y no quieren una planta que puede "representar riesgos para la salud humana debido a la emisión de compuestos orgánicos volátiles", una afirmación que han recogido de la Agencia Europea de Medio Ambiente. También señalan que el proyecto incluye "una antorcha de seguridad que expulsará, entre otros, ácido sulfhídrico (H2S). Los impactos podrían ser dañinos para nuestra localidad, y no podemos permitirlo", advierten.

Por eso, han empezado a movilizarse y están dispuestos a lo que sea necesario, entre otras cosas, a acudir a Mérida para entregar las firmas.

El alcalde, Ángel González, ha pedido al Director General de Sostenibilidad que acuda con sus técnicos y la empresa al pueblo para explicar el proyecto y resolver dudas y que lo haga antes del 8 de julio, en que termina el periodo de alegaciones. Es lo que esperan los vecinos, aunque ya han contactado con la oenegé Ecologistas en Acción, que está preparando alegaciones.

"Ahora que se estaba construyendo en el pueblo, el constructor ha dicho que ya no hace más casas porque con la planta no las va a vender. Este pueblo es estupendo para vivir, por la calidad del aire, la piscina, pero lo van a matar con la planta. No la queremos aquí", zanjan.

