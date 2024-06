Denuncia en Plasencia: "Acudí a Urgencias con covid y me metieron en la sala de autopsias"

Acudió al hospital Virgen del Puerto de Plasencia con covidy "falta de respiración" y, según denuncia, la llevaron "a la sala de autopsias". Esta paciente, de 48 años, afirma que, después de dos horas sin que le hicieran ningún tipo de prueba, tuvo que pedir el alta voluntaria por el "estado de ansiedad" que le generó estar en esa sala. Su intención es poner una reclamación y lo que pide públicamente es "que habiliten otro tipo de salas y los pacientes seamos tratados como nos merecemos".

La Consejería de Salud ha señalado, sin embargo, que no es una sala de autopsias, sino de aislamiento, que se usa desde la pandemia para «casos Covid». Afirma que tiene el mobiliario habitual de una habitación de hospital, con dos camas y sillones para acompañantes, y no material para realizar autopsias. De hecho, apunta que, «no se ha realizado, por no estar equipada para eso, ninguna autopsia en los últimos 10 años».

Según ha podido saber este periódico, la sala sí se concibió para la realización de autopsias, de ahí su aspecto, pero no se han hecho nunca porque en el hospital no se realizan autopsias clínicas.

La mujer explica que fue al servicio de Urgencias del hospital placentino el jueves 20 de junio y "cuál es mi sorpresa al llegar que únicamente han habilitado la sala de autopsias para pacientes de covid, ya que no podemos estar en un box de Urgencias". Señala que es una persona a la que le angustia "todo lo relacionado con los muertos" y así se lo transmitió a los médicos de Urgencias, que le hicieron una primera valoración, a la espera de más pruebas.

Sala donde fue atendida la paciente con covid en el hospital de Plasencia. / CEDIDA

Ingresó pasadas las dos de la tarde y permaneció en la sala "durante una hora y nadie ha acudido atenderme". Explica que, tal fue su estado de ansiedad que tuvo que salir de la sala. "Al comunicar que no podía estar allí más y que me hicieran las placas y las radiografías en otra zona me han dicho que no era posible y que si no quería volver a entrar a esta sala de autopsias que pidiera el alta voluntaria, por lo que muy a mi pesar lo he tenido que pedir, ya que me podía volver a entrar la ansiedad". Le dieron el alta a las 16.32 horas.

Estancia para aislamiento en el hospital de Plasencia

Según el parte médico, la exploración física fue normal y la saturación de oxígeno estaba al 99%. Además, la facultativa que firma el parte señala que las pruebas complementarias y el tratamiento estaban solicitados y que le explicó a la paciente que la "sala de autopsias es una estancia habilitada para aislamiento covid". Le dio el alta voluntaria con pruebas pendientes, el tratamiento pautado y la recomendación de acudir a su médico para explicarle la atención en Urgencias y a su centro de salud si empeoraba.

"Es indignante con todos los espacios cerrados que hay un paciente sea tratado en la sala de autopsias", se queja la paciente.