Piden el Premio Cervantes para Robe Iniesta

Irene Carrón Duque promueve una iniciativa de recogida de firmas para solicitar a la RAE que se incluya a Roberto Iniesta 'Robe' como Premio Cervantes.

Entre las razones que esgrime Carrón para que el cantante placentino reciba el galardón de las letras están su poesía "transgresiva", su espíritu "dionisiaco" o por ser un poeta "de la calle y del campo".

Carrón expone que el extremeño ha transgredido todas las reglas y "ha salido triunfante", al tiempo que asegura que cada disco suyo es "un librito de poesía". Sánchez Carrón argumenta que Robe hace "alta literatura" con sus letras y que "ni Henry Miller o Bukowski, ni nadie, han sido capaces de usar determinadas palabras en sus escritos como él".

Argumentos

"Los motivos, muchos. Por su poesía transgresiva, por su lírica de amor y rabia, romántica y salvaje; por su espíritu dionisiaco, por su capacidad de letrista para transmitir emociones, por su capacidad metafórica, por expresar verdades emocionantes, por su sensibilidad, por sus historias, por el uso popular de su poesía, por divulgar poetas conocidos y desconocidos, por ser un poeta de la calle y del campo. Por usar todos los recursos lingüísticos del español, por usar el habla local popular norte extremeña con sus solecismos y el uso de éstos como poseía; por usar palabras del español que ningún poeta ha usado jamás para hacer poesía. Y porque es muy grande en el uso de las palabras y las frases, tanto que nos mueve el piso. Por haber editado los álbumes más impresionantes de poesía y sensibilidad que han visto recitarse con una lira en el Teatro Romano de Mérida", detalla en un correo enviado a El Periódico Extremadura.

"La verdadera lírica (poesía) es la letra musicada. Cada disco es un librito de poesía. Los cantores medievales con su vihuela hacían literatura. Hay que ver que Robe hace alta literatura con sus letras. Y ni Henry Miller o Bukowski, ni nadie, han sido capaces de usar determinadas palabras en sus escritos como Robe. Además es transgresivo pedirlo. Así que hay que apoyar", prosigue.

"¿Es que sus discos no son obras de poesía y lírica? ¿Es que la música no es poesía y literatura? ¿Es que su arte no es popular? ¿Es que su trabajo no es con las palabras? ¿Qué poeta en español ha sido capaz de meter en un poema todas las posibilidades lingüísticas de un idioma, desde solecismos a palabras malsonantes sin perder un ápice de lírica? A Juan Rulfo se lo dieron por muy poco escrito, pero sublime. Robe ha transgredido todas las reglas y ha salido triunfante. ¿No os parece suficiente? ¿Quién decide lo que es poesía sino que la gente cantándola y oyéndola?", concluye Carrón.

En el siguiente enlace se puede apoyar la iniciativa de Sánchez Carrón: https://www.peticion.es/candidatura_de_roberto_iniesta_ojea_al_premio_cervantes?utm_source=whatsapp