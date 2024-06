La solución del mercadillo de La Coronación de Plasencia, sin fecha

El Ayuntamiento de Plasencia no puede poner fecha a la solución del mercadillo del parque de La Coronación. La edil delegada, Ana Gallego, ha señalado que es un «proceso largo» y la Policía Administrativa está trabajando para hablar con los titulares de los puestos que no se ponen y poder «tirar de la lista de espera», pero lo anunció en diciembre y todavía no se ha producido.

El problema es que, en el reparto de los puestos tras su vuelta del recinto ferial, una treintena debía instalarse en el aparcamiento, sin embargo, esto no se ha producido más que en contadas ocasiones.

La mayoría no se instala y los vendedores que sí lo hacen ya han mostrado su preocupación en varias ocasiones porque, a menos vendedores, menos clientela. Han pedido al ayuntamiento que regularice la situación, retire la titularidad a quienes no se instalan y llame al medio centenar de ambulantes que, según la edil, sí están interesados en hacerlo, pero pasan los meses y el recinto sigue semivacío cada martes.