La última vuelta de tuerca de Martín Palomino en Plasencia

Con las idas y venidas de las obras de Martín Palomino de Plasencia podría haber escrito Homero la segunda parte de la Odisea. Las vueltas de tuerca de este proyecto tan demandado por los placentinos han sido tantas a lo largo de 30 años que, cuando comience la reforma, va a ser difícil de creer.

En honor a la verdad, los distintos gobiernos de PP y PSOE en el Ayuntamiento de Plasencia, la Junta de Extremadura y el Ministerio han ido dando pasos, pero muy pequeños y a veces enredosos, como esa firma de convenio a tres partes que había que firmar y que unos firmaron y otros no, pero que luego no era necesario.

Y, sobre todo, lo que ha faltado es agilidad, sorprendente si se tiene en cuenta que las obras han estado en los proyectos electorales de ambos partidos a nivel municipal y que, en una u otra legislatura, se ha tenido al mismo partido en la Junta o el Ministerio.

Hasta octubre del 2021, el Estado no cedió la titularidad de las avenidas Martín Palomino y España a la Junta. Cierto es que la administración regional no tardó en licitar la redacción del proyecto y, en junio del 2022 ya estaba adjudicado. Sin embargo, no se ha presentado hasta casi dos años después, el 11 de marzo de este 2024, con un año de retraso.

Además, pese a todo este tiempo, no se contó con los empresarios de la zona para elaborarlo y, nada más verlo, los industriales criticaron muchos de los aspectos de lo presentado, lo que obligó entonces a sentarse con ellos para escucharles y a decidir incluir las mejoras propuestas.

Tres meses sin noticias de la obra placentina

Han pasado ya tres meses y la Junta no ha sacado todavía las obras a licitación.

La última vuelta de tuerca ha tenido que ver con la financiación. Ese 11 de marzo, el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, dijo que era imprescindible la colaboración del Estado para lograr una inversión de 14 millones de euros que pasaba por la consecución de fondos europeos. También lo había dicho el alcalde, Fernando Pizarro, días antes. El convenio a tres bandas, por tanto, no servía para nada.

Pero sorprendentemente, por las formas, el pasado mes de mayo, el diputado socialista César Ramos anunciaba en sus redes sociales que Junta y Estado habían llegado a un acuerdo para aportar 7 millones de euros cada uno. Ni el Ministerio ni la Junta lo confirmaron, hasta que, en la inauguración del nuevo vial de Plasencia, la presidenta de la Junta, María Guardiola, dijo que las negociaciones entre Junta y Estado habían avanzado para una financiación compartida y había «muy buena sintonía».

¿Se descartan, por tanto, los fondos europeos? Tampoco nadie lo ha dicho claramente, pero, dado que tardarían en llegar, eso parece. Además, Guardiola ha subrayado: «Queremos iniciar estas obras cuanto antes". No obstante, nada es cien por cien seguro porque apostilló: "Esperemos que así sea».

