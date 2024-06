Balance del parking rotatorio de Plasencia: Dos tercios sin uso y todos en contra

Este jueves se ha cumplido un mes del estreno del sistema de aparcamiento rotatorio en el parking del puente Trujillo de Plasencia y hay unanimidad en que no ha funcionado. A la espera de los datos de la Policía Local, que contrala la instalación con cámaras, solo se usa la primera de las tres plantas que tiene, e incluso hay personas sin hogar que ya duermen bajo su techo.

Además, ha recibido críticas tanto de los vecinos y la asociación Intramuros como de las organizaciones comerciales y empresariales al completo y el propio alcalde, Fernando Pizarro, ha dicho que no ha tenido el éxito esperado.

De hecho, a primeros de mes anunció que se estaba estudiando una fórmula para dotar algunas plazas para residentes y trabajadores del centro, que ahora han desistido de aparcar porque solo puede hacerse un máximo de dos horas seguidas. Después, tendrían que salir y estar al menos una hora fuera para poder volver a utilizarlo. Eso en horario comercial y con el riesgo de multas por valor de 80 euros si incumplen las normas.

Segunda planta del parking rotatorio de Plasencia. / TONI GUDIEL

En busca de plazas alternativas en otras zonas de Plasencia

Lo que están haciendo unos y otros en el último mes es «dar vueltas por San Juan», por si encuentran aparcamiento en este barrio, o llevar el coche al parking de La Isla que, salvo los martes, no tiene problemas de plazas, aunque está más alejado del centro.

También buscan aparcamiento en la puerta del Sol, aunque «ya me he llevado algunos rayones y los gorrillas son un agobio», señala una vecina.

La avenida del Valle o Sor Valentina Mirón son otras alternativas al aparcamiento.

Si ya esta situación ha provocado un trastorno a vecinos y trabajadores, el anuncio de ampliar los aparcamientos rotatorios a más zonas, como la avenida de La Salle y la vuelta del sistema a la puerta del Sol y la plaza del Salvador ha generado preocupación.

«Si siguen quitando plazas, a ver qué vamos a hacer. Al final, nos queda La Coronación y para eso me pongo unas deportivas y me voy corriendo al trabajo», señala una trabajadora.

Tras las quejas de las asociaciones de comerciantes y empresariales, el edil David Dóniga mantendrá este viernes una reunión para escucharles. El ayuntamiento aún no ha anunciado los cambios que ha dicho que va a implantar y, mientras, la asociación Intramuros se pregunta por qué no se reúne también con este colectivo. «¿Qué consenso va a haber si no nos pregunta?», afirma su presidente, Julián Gutiérrez.

