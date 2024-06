La Junta ‘tumba’ la resolución del contrato por la obra de la residencia de Plasencia

En un pleno monográfico celebrado el pasado mes de septiembre, el concejal de Urbanismo de Plasencia, José Antonio Hernández, anunció que el ayuntamiento había iniciado los trámites para resolver el contrato con la empresa adjudicataria de la obra de conversión de los pabellones militares en residencia de mayores. Remitió la documentación a la Comisión Jurídica de Extremadura, que dictaminó que el ayuntamiento debía iniciar de nuevo el proceso. El dictamen es del 16 de febrero -está publicado en el portal de transparencia de la Junta-, aunque el ayuntamiento lo ha hecho público ahora.

La comisión ha declarado la caducidad y el archivo de las actuaciones del expediente de resolución del contrato y ha manifestado que el trámite debe proceder del órgano que contrató la obra, es decir, el pleno y no la junta de gobierno, que aprobó el inicio del trámite anteriormente.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha dicho tras una reunión con la asociación de vecinos de Miralvalle que es un proceso administrativo corto, no obstante, el ayuntamiento no ha aclarado si la solicitud de inicio del expediente sancionador pasará por el próximo pleno, que aún no se ha convocado.

Se da la circunstancia de que, en mayo, Hernández lamentó la tardanza de la Comisión Jurídica de Extremadura en contestar. Habló del «día de la marmota» y dijo que el ayuntamiento había tenido que hacer varias subsanaciones al expediente que envió y esperaba que, subsanadas las cuestiones, el dictamen de la comisión sería favorable.

No ha sido así y cabe recordar que el expediente incluía también las infracciones cometidas por la empresa, por las que el ayuntamiento le ha impuesto sanciones y además, ha solicitado una indemnización por daños y perjuicios al perder fondos europeos, en concreto, 1,9 millones de euros.

Hasta que no se resuelva el contrato, el gobierno local no podrá sacar la obra a licitación de nuevo.

Gestión pública para la residencia de Plasencia

Ya en septiembre, el edil de Urbanismo anunció también que el ayuntamiento había encargado a la dirección facultativa «un nuevo proyecto de obras con las que quedan pendientes» y en mayo dijo que la nueva licitación estaba a expensas de la financiación.

Según Pizarro, todavía se están haciendo las valoraciones de lo que queda por hacer de las obras y, en cuanto al dinero, la asociación de vecinos de Miralvalle ha pedido que la Junta de Extremadura colabore para que terminen cuanto antes y «que venga la presidenta a verlo», en palabras del presidente vecinal, Agustín Benavente.

La otra opción es concurrir a una nueva convocatoria de fondos europeos.

Pizarro ha dicho que la presidenta «conoce bien el proyecto» y le pedirá su colaboración para que las obras se retomen cuanto antes y el edificio no comience a deteriorarse por falta de uso, ya que llevan paradas más de un año.

La última cuestión será el tipo de gestión posterior. Miralvalle apuesta porque sea pública, lo que siempre ha defendido Pizarro.

