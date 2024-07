SOS de Protección Civil en Plasencia

Tener más de 18 años, ganas de ayudar a otros y, de paso, de encontrar amigos y una gran familia. Son los únicos requisitos necesarios para formar parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Plasencia, que necesita más miembros para reforzar los servicios que presta.

La concejala del área, Ana Gallego, ha recordado este martes que, el verano pasado, ya se hizo un llamamiento y se apuntaron algunas personas, pero "necesitamos más porque cada vez tenemos más eventos y actividades y la agrupación es muy necesaria para la Policía Local".

Gallego ha animado a "jóvenes y no tan jóvenes" a integrarse y ha destacado que el grupo placentino es "una gran familia".

Su coordinador es Ángel Carretero, quien ha señalado que actualmente cuentan con 25 voluntarios y lo ideal sería llegar a los 40. Ha lamentado que ahora hay servicios a los que "no podemos llegar" precisamente por la falta de efectivos. Recuerda también que es preciso no tener antecedentes penales para formar parte del colectivo.

RCP, primeros auxilios y rescates, en la agrupación de Plasencia

Las tareas en las que se puede participar van desde la seguridad en feria, la media maratón o la cabalgata de Reyes a la vez que reciben formación en Reanimación Cardiopulmonar y primeros auxilios, e incluso cuentan con un equipo de rescate.

Su ámbito de actuación es fundamentalmente Plasencia, pero también se desplazan a municipios próximos, de la provincia, e incluso de Badajoz si es necesario. Lo que no hacen es salir de la comunidad autónoma y todo siempre de forma voluntaria, es decir, que por apuntarse, nadie está obligado a acudir a todos los servicios, aunque se pide compromiso y responsabilidad.

La sede de la agrupación de Protección Civil se encuentra en la avenida Virgen del Puerto, junto a la piscina bioclimática y se puede contactar también a través de sus redes sociales.

María Milagros Martín es una de sus voluntarias. Llegó hace un año porque, a sus 53, es viuda y no trabaja. Por eso, "el tiempo se me hacía largo y yo quería hacer algo para entretenerme". En Protección Civil no solo lo ha logrado, sino que además le "gratifica" tanto que "no se puede expresar con palabras. Me encanta cuando hay un evento y los compañeros te ayudan mucho". Por eso, anima a probar la experiencia e inscribirse. "Que entren y ellos solos van a saber qué camino seguir", afirma.