Vecinos de la sierra de Plasencia se movilizarán si la Junta no envía el informe ambiental

Desde enero del 2021, están esperando 180 vecinos de la sierra de Santa Bárbara de Plasencia el informe ambiental de la Junta de Extremadura que dictamine que la regularización que han propuesto no afectará al medioambiente. Tras la paralización que supuso un informe «no vinculante» de Urbanismo de abril del año pasado, no han tenido la respuesta afirmativa de la Junta y ya no aguantan más. Por eso, están dispuestos a movilizarse.

Según ha señalado el arquitecto que les asesora, Juan Antonio Álvarez, hay mucha «indignación ante la falta de actuación de la Junta». El motivo es que después de ese informe de Urbanismo, él mismo y el presidente de la asociación que representa a los vecinos, Ladislao Granado, se reunieron con el director general de Urbanismo, Saturnino Corchero, y salieron muy satisfechos y confiados en que se iba a agilizar la respuesta.

Sin embargo, «ha sucedido todo lo contrario» porque, según Álvarez, la Junta insiste en que es necesaria una modificación previa del Plan General Municipal para poder realizar la regularización y así se lo ha transmitido al ayuntamiento, que ha vuelto a contestar como ya alegó meses atrás señalando que el PGM recoge correctamente la posibilidad de regularización. Álvarez ha subrayado de hecho el apoyo que están recibiendo por parte del ayuntamiento.

Trámite de consultas para la regularización en Plasencia

Además, el arquitecto recuerda que se está en «trámite de consultas, que debe enviar cada departamento y los informes no son vinculantes». Recuerda además que la aprobación de planes especiales, como sería este caso, «es una competencia municipal».

Además, añade que el ayuntamiento ha solicitado los informes realizados por Carreteras y la Confederación Hidrográfica del Tajo, entre otros, pero «la Junta no los ha enviado».

Por lo tanto, «no entendemos lo que está pasando. Todos los informes están hechos, pero Medio Ambiente no contesta» y el procedimiento no puede avanzar.

Por eso, Álvarez afirma que están barajando otras medidas, como una manifestación ante Presidencia o la asamblea regional.

Todo cuando se van a cumplir cuatro años desde que los representantes de vecinos de la sierra presentaron la primera documentación en el ayuntamiento para regularizar las edificaciones de 180 vecinos. Álvarez señala además que, con el informe ambiental positivo, se sumarán más.

Suscríbete para seguir leyendo