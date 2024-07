El personal del sociosanitario clama: «Este centro se está viniendo abajo»

Llevan meses protestando y, ante la falta de respuesta, este viernes han decidido salir a las puertas del centro sociosanitario de Plasencia provistos con pancartas y silbatos para mostrar su rechazo a la falta de sustituciones de verano y a la nueva organización de los servicios. Unas 60 personas, de Enfermería, Auxiliares de Enfermería, Camarero-limpiador y también jubilados han participado en la protesta. Consideran que la situación es tal que «este centro se está viniendo abajo, se lo están cargando por una mala organización».

Por el bienestar del paciente, contrata más gente, Por una plantilla digna o La gerencia olvida la salud mental son algunas de las consignas de las pancartas que llevaban. Varias representantes del personal han explicado que la protesta obedece a la ausencia de sustituciones de verano y, por consiguiente, la sobrecarga del personal.

Personal del sociosanitario de Plasencia protesta por la falta de sustituciones de verano. / TONI GUDIEL

«Te dicen que, incluso habiendo terminado tu jornada de 24 horas, que es nuestro caso, tú continuarías otras 24 horas». Señalan que, una cosa son necesidades del servicio y otra la previsión de vacaciones y afirman que «siempre trabajamos en servicios mínimos». Esto significa que no pueden coger días libres.

Piden que no se amorticen plazas en el sociosanitario placentino

Además, critican la orden de que, a partir de ahora, realicen sus servicios no en una unidad concreta, sino que puedan trabajar en cualquiera del centro. Apuntan que «esto no es una residencia de mayores, sino un centro con personas con enfermedad mental. ¿Cómo vas a atender igual a una persona a la que no conoces y que necesita, no solo medicación, sino un manejo, una dedicación? Estamos aquí por ellos», subrayan.

Lo que piden es que cubran las vacantes y no amorticen plazas y ven intereses políticos. «Vienen a recortar, personal, servicio, si ya estábamos bajo mínimos, imagina cómo estamos ahora, esto se viene abajo y encima con formas autoritarias y dictatoriales».

Hasta ahora, la Consejería de Salud ha dicho que hay «personal suficiente» para las urgencias, aunque se ha abierto una lista extraordinaria para enfermeros porque las de interinos del Sepad están vacías.

Rifirrafe entre Ronco y Pizarro La situación del centro sociosanitario y la protesta de sus trabajadores ha llegado este viernes también al pleno municipal gracias a un ruego realizado por el concejal del PSOE Luis Fernando Ronco. Este ha recordado al alcalde que, en el 2019, salió en defensa de los trabajadores y advirtió de que la situación era «preocupante» y podría «cerrar el centro» y le ha pedido el mismo apoyo ahora al personal y que traslade la situación a la asamblea regional. Sin embargo, Fernando Pizarro le ha recordado que, en el 2022, «sus propios compañeros pidieron su dimisión», porque entonces Ronco era el director de Enfermería del centro. Pizarro ha defendido que la nueva directora «no puede arreglar en seis meses ocho años de desidia del PSOE» y ha asegurado que estará «siempre con los que tienen dificultades».

