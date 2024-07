Pisos para migrantes en Plasencia, un salvavidas

Pape Bara tiene 26 años y huyó de Senegal porque, debido a la situación política de su país, no podía continuar estudiando Economía en la universidad. Por eso, no dudó en subirse en un cayuco y navegar cinco días para llegar a España y «seguir estudiando». Bebelu Jael se marchó de Perú con dos hijos menores (tiene un tercero en su país) porque ya no podía ganarse la vida allí y, tras ser estafada por un primo, se quedó sin nada. Ambos han conseguido una segunda oportunidad en los pisos de acogida para personas migrantes y refugiadas que gestiona Cáritas Diocesana de Plasencia.

Es un recurso que comenzó a funcionar en marzo del 2020, con un piso mixto para siete personas, que, en diciembre del 2022 se amplió a dos viviendas, una para hombres y otra para mujeres y familias, también mixtas, ya que el objetivo es «mantener la unidad familiar» y no acrecentar su desarraigo. En total, tienen capacidad para 15 personas.

En el 2023, pasaron por los pisos 25 personas y, actualmente son 11, ocho hombres, Bebelu y sus dos hijos menores.

Las viviendas son propiedad del Obispado y su coordinadora es Laura Marroyo. El objetivo de este recurso es favorecer «la incorporación social de personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo» que se encuentren en situación de vulnerabilidad, exclusión social e irregularidad. Es decir, personas que no tienen un techo, ni dinero o posibilidad de conseguirlo o familiares que les apoyen.

De esta forma, Cáritas se convierte en su último recurso.

La coordinadora explica que siempre les pide «mucha paciencia» porque la documentación para regularizarles no se da en España hasta que han pasado «de dos a tres años» en el país.

Muy agradecidos a Cáritas Diocesana de Plasencia

Hasta entonces, es imposible hacerles un contrato legal o, si tienen más edad que la de escolarización obligatoria, que puedan optar a estudios superiores, como le gustaría a Pape. Por eso, él solo ha podido realizar algunos cursos de Cáritas, mientras aspira a estudiar algún Grado y a homologar parte de lo estudiado en su país.

Por su parte, Bebelu, que era vendedora ambulante en Perú, ha trabajado por horas en un establecimiento de la ciudad y de vez en cuando cuida a una niña. Al menos, su hija adolescente está escolarizada y, gracias al párroco de El Salvador, ha conseguido que su bebé pueda ir a una guardería.

Los dos están muy agradecidos a Cáritas, aunque les gustaría que su regularización fuera mucho más rápida.

Laura también considera que la experiencia desde el 2020 está siendo «muy positiva» porque «se involucran, colaboran en las actividades, convivencias, hacen familia». También destaca el encuentro intercultural y, a nivel profesional, «es muy gratificante, aprendo mucho de ellos», afirma.

Pape Bara Seek, senegalés

«Vine en cayuco para seguir estudiando»

Los pisos de Cáritas en Plasencia, un salvavidas para los migrantes. / TONI GUDIEL

Con 26 años, ya sabe lo que es viajar de Senegal a Tenerife, huyendo para poder seguir sus estudios de Economía en la universidad. Tras cinco días en cayuco y varias ciudades, llegó en marzo a uno de los pisos. «Estoy contento porque no perdí la vida y con Cáritas intento estudiar, me ayudan para todo».

Bebelu Jael Sajami, peruana

«Sin Cáritas no sé dónde estaría»

Los pisos de Cáritas en Plasencia, un salvavidas para los migrantes. / TONI GUDIEL

Tuvo que salir de su país con dos hijos menores porque no podía seguir trabajando. Le dio 1.000 euros a un primo y la estafó y lleva tres meses en Plasencia. Gracias a Cáritas tiene techo, pañales y guardería para su bebé y su hija está en el colegio. «Sin Cáritas no sé dónde estaría. Cómo Dios nos ha traído aquí», se pregunta.

