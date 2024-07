La empresa de la planta de biometano en Oliva de Plasencia: «Los miedos son infundados»

Mapfre ha lanzado el primer fondo de inversión de biometano en Europa e IAM Carbonzero es la empresa que va a desarrollar sus plantas en Extremadura, un total de 5 y la de Oliva de Plasencia es una de ellas. Tras el rechazo de sus vecinos, sus representantes acudieron al ayuntamiento a explicar el proyecto y señalan que los miedos del pueblo «son infundados».

Así lo afirma Óscar García por parte de IAM. Reconoce que «debimos ir antes a explicarlo, pero no pensamos que pudiera generar oposición». Lo dice porque los riesgos son «ínfimos y porque riesgo cero no hay nunca».

Asegura que la planta no causará daño al medioambiente, sino al contrario, al reducir emisiones de gases y será beneficiosa por los empleos que creará, de 60 a 70 el primer año y de 5 a 6 otros 25. Además, la sede social estará en el pueblo, con lo que "se doblará el presupuesto"; las balsas de residuo serán «estancas», por lo que no habrá «pérdidas ni de emisiones» y ocho camiones diarios que acudirán a la planta no pasarán por el pueblo.

Además, explica la inversión prevista es de 18 millones de euros y habrá «una persona del equipo como contacto en el pueblo para resolver dudas».

Con todo, señala que los vecinos «tienen derecho a estar preocupados y protestar».

Lo cierto es que sus explicaciones no les han convencido y creen que la reunión fue «una tomadura de pelo, vergonzosa», por lo que seguirán con sus protestas. Lo único que quieren es seguir viviendo tranquilos y "la tranquilidad se nos ha ido ya porque ya no dormimos a gusto, no comemos a gusto, estamos preocupadísimos". Además, critican la actitud del alcalde, al que este periódico no ha podido localizar este lunes.

