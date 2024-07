La emocionante historia de una librera y su clienta más veterana en Plasencia

La librera Judith Rico, del El Jardín Secreto de Plasencia, ha difundido un tweet que ha emocionado a todos. La razón, la visita que ha recibido este martes de una de sus clientas más veteranas.

Así lo relataba: “Diario de una librera: hoy ha vuelto una clienta que adoro. Tiene 84 años, ha aprendido a leer gracias a su nieta”, un comienzo que ha conmovido a muchos lectores que han compartido historias parecidas a ésta de sus abuel@s.

Judith expresa que la anciana había viajado desde su pueblo en autobús únicamente para comprar libros: "He venido en autobús desde el pueblo, pero hay que ver lo contenta que vengo a por mis libros. Ya no me aburro nada, nada de nada" le ha contado la entrañable clienta. Historia que la librera ha querido concluir con “Esto es todo por hoy” dando a entender que no ha necesitado más en esta jornada para saber que todavía quedan personas como esta veterana lectora.

La publicación ha registrado más de 9.000 me gusta y casi 800 compartidos, por no dejar atrás la visualizaciones, con un total de 188.000.

El post ha sido muy apoyado por los usuarios de la red debido a la ternura que les ha provocado la anciana.