Sin noticias de la corona de la Virgen ni de las puertas de San Martín de Plasencia

Dos elementos del patrimonio religioso de Plasencia han desaparecido en los dos últimos años y el Obispado no tiene noticias de ellos. Se trata de la corona de la Virgen del Puerto, robada el 24 de marzo y de dos puertas labradas situadas junto al retablo de la iglesia de San Martín, que desaparecieron en el 2022 durante las obras de restauración del templo tras el incendio que sufrió en el 2020.

El obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, ha señalado este lunes que, respecto a la corona, dado que se decretó el secreto de las actuaciones, el Obispado no sabe "nada más" que "se está trabajando en ello".

En cuanto a las puertas, cuya desaparición se denunció ante la Policía Nacional, al igual que el robo de la corona, pero que no ha salido a la luz hasta la semana pasada gracias a una publicación de este periódico, Brotóns ha dicho igualmente que está "en manos de la policía. Desaparecieron durante la restauración y no sabemos qué paso, fue una sorpresa desagradable no encontrarlas".

La corona de la Virgen del Puerto de Plasencia, robada en marzo. / EL PERIÓDICO

Mercedes Orantos, miembro del equipo de Patrimonio de la diócesis, ha explicado que ocurrió durante el embalaje dentro de la iglesia. Ha matizado que las puertas estaban restauradas y "la empresa no sabe qué pudo pasar".