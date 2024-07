Manifestación contra la planta de biogás en Oliva de Plasencia

Los vecinos de Oliva de Plasencia están llamados a participar en una manifestación que se ha convocado contra la instalación de una planta de biometano de alperujo en el municipio.

Será el domingo 4 de agosto, a las ocho de la tarde, y partirá del aparcamiento del pabellón hasta la plaza del Llano del municipio, donde se leerá un manifiesto.

Los vecinos han mostrado su oposición al proyecto desde que se hizo público, el pasado mes de mayo. Ahora, señalan: «No nos cansamos, seguimos para que la planta no se instale cerca de Oliva. Os esperamos con vuestras pancartas, banderas, silbatos, cacerolas... Lo que queráis para hacer ruido, mucho ruido. No merecemos que a costa de nuestra tranquilidad, salud y precioso entorno, se beneficien unos pocos», han manifestado en sus redes.