Niños con discapacidad de Plasencia, sin campamentos inclusivos

Luis ha pasado de estar en un colegio de educación especial y tener terapias y actividades por la tarde a quedarse en casa «mirando el móvil o la televisión, sin saber qué hacer y estresado por la falta de actividad». Es un ejemplo de un menor con discapacidad intelectual que, como muchos en Plasencia, se encuentra con que no hay ningún campamento de verano al que puedan acceder. Las familias se quejan de que no tienen las mismas opciones que el resto y reclaman a las administraciones una «verdadera inclusión».

Varias madres han denunciado públicamente que no hay ningún campamento estival con monitores preparados para atender a niños con discapacidad intelectual. Además, «el respiro familiar es de septiembre a junio. La asociación que lo lleva tiene un campamento en San Gil, pero es para mayores de 18 años y para entrar en Placeat hay que tener 21», lamentan.

A su vez, la ludoteca que funciona desde mediados de junio gracias al programa Concilia de la Junta de Extremadura tampoco tiene monitores especializados en menores con discapacidad y en otras asociaciones, «no hay nada, hasta los 18 años no hay oferta».

"Estos niños tienen los mismos derechos a tener algún tipo de actividad como el resto, no pedimos más" Madre de un niño con discapacidad intelectual

Las familias advierten además que para estos niños el verano es «la época más crítica porque están acostumbrados a unas rutinas y a una actividad que se frena en seco y se vuelven locos, no tienen dónde ir ni qué hacer, no entienden el parón en la rutina».

De hecho, el hijo de una de estas madres ha tenido que ser hospitalizado por una crisis debido a que «con el parón, el calor... Se desbordan y tienen trastornos de conducta».

En el caso de una madre que prefiere dar solo sus iniciales, M.J.M.R., afirma: «No puedo trabajar porque tengo que estar con mi hijo las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ya que no tengo con quién dejarle».

Dificultades de conciliación en Plasencia

Otra madre que vive sola con dos hijos adolescentes, uno de ellos con discapacidad motora, señala que el hecho de que un hermano esté a cargo del otro cuando ella trabaja «le limita mucho su vida. Es muy fuerte que en Plasencia con los niños con necesidades especiales que hay no haya un campamento urbano al que puedan acceder y participar. Tienen que estar todo el día sentados y aburridos, cuando lo que necesitan es socializar, en lugar de abrirnos puertas se nos cierran».

Porque de esta forma, son los padres quienes tienen que hacerse cargo de los hijos durante todo el día y se enfrentan a dificultades de conciliación.

Silvia es madre de un niño con síndrome de Down y corrobora que «en Plasencia, en verano, no hay nada, al menos hasta los 18 años. Hay padres que tienen que cogerse las vacaciones por separado, que no pueden ni coincidir, para estar con los hijos».

Nueva asociación en ciernes en Plasencia

Algunos han recurrido al ayuntamiento y a la Junta de Extremadura, pero ninguno les ha dado una solución. Como en Plasencia ya no hay campamento municipal, sino privados, el ayuntamiento ha señalado que no puede obligar a que tengan monitores preparados.

Estas ausencias y otras muchas son las que quiere solventar una nueva asociación que se está creando, de familiares con hijos con discapacidad. Se llamará Necesidades Especiales Extremadura y quiere garantizar lo que subrayan las familias, que «estos niños tienen los mismos derechos a tener algún tipo de actividad como el resto, no pedimos más».

