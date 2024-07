Lo más alto

Las olimpiadas inundan nuestros calurosos días y todos estamos pendientes de esos que han podido alcanzar el sueño de cualquier deportista de élite: ser olímpico y pisar el Olimpo de los dioses, podemos sentirnos orgullosos del plantel extremeño que lo ha conseguido.

Nuestros aguerridos deportistas, entre los que se encuentra el nadador placentino César Castro. En este punto, es fácil olvidar el duro camino y las zancadillas caseras como que tu piscina local cierre fines de semana y verano, que han tenido que recorrer hasta llegar a ser excelentes en lo suyo. Años en los que compaginar extenuantes entrenamientos con estudios y reveses de la vida. Eligiendo dejar de hacer otras alternativas posibles por una hora más de entreno, esperando que eso les diferenciara del resto o, tal vez no.

Porque nadie garantiza que trabajar más sea sinónimo de cumplir deseos aunque, evidentemente, ayude. Cuando la realidad es que no todos los que lo hacen lo logran. Y es que poco se habla de los subcampeones, también son ganadores. Serlo de Extremadura dos años consecutivos en esgrima en la modalidad de espada absoluta me enseñó que eso no definía quien soy: alguien ni mejor ni peor que nadie.

Porque, antes de cualquier victoria, existen muchas derrotas y quien llega a ser campeón seguramente también ocupó un segundo puesto y su medalla fue de plata en lugar de oro, a pesar de haberlo dado todo. Pues son muchísimas más las veces que no se gana, que las que sí y jamás se pierde porque cada vez se aprende. Que compararse con otro es inútil, ya que siempre habrá alguien mejor, pero también alguien peor y lo verdaderamente importante es ser mejor que ayer uno mismo. Que errar es la única forma de aprender y mejorar, si se quiere, claro, porque re-conocernos metiendo la pata cuesta, aunque es lo único que nos ayuda a seguir creciendo. Que los logros son de cada uno y lo que para ti puede ser poco, para mí es un abismo, ayer insalvable y hoy superado.

Y César y el resto de los que están en París ahora o en sus clubes de origen cada día, ya son campeones solo por el mero hecho de intentarlo.

Porque, aunque no solamos darnos cuenta, recorrer el camino es la mejor de las metas.