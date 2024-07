Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: "Mi sucesión o no la trataré con el partido y con María Guardiola"

13 años como alcalde. ¿Es supersticioso?

No soy nada supersticioso. Soy hombre de fe, como el seleccionador nacional.

En este año con el PP en el gobierno regional, ¿de qué forma ha sido bueno para Plasencia?

Yo no tenía mala relación personal con la Junta, pero siempre ha habido un déficit muy importante en las aportaciones y responsabilidades de la Junta con Plasencia. En un año, la presencia aquí de los responsables de la Junta se ha multiplicado por mucho y he visto un compromiso mayor, por ejemplo con el puente que llevamos años pidiendo, el arreglo de la carretera de Trujillo, un festival o Martín Palomino. La Junta nos va a dar más con el PP que los ocho años anteriores con el PSOE.

No debería ser así, pero en la práctica es lo que sucede con los partidos afines

Sin duda. Al margen de la buena relación personal, y yo con Vara no solo la tuve, sino que la tengo, siempre el PSOE me vio como un enemigo a batir porque sumaba mayorías absolutas en la cuarta ciudad de la región. Al final, somos la diana, hay que recuperar ese territorio y, cómo se hace, intentando la inanición, dar lo mínimo.

Ha hablado de Martín Palomino. ¿Qué ha pasado con el proyecto y la financiación?

El proyecto quedó a instancias de reclamaciones y se han admitido el 98% de las que hicieron los empresarios, modificándolo y manteniendo una vía por sentido más los viales de servicio y haciéndolo además reversible, por si en el futuro hubiera que cambiarlo a dos carriles por sentido. Existe mucho diálogo entre el Ministerio y la Junta. Creo que en estos meses será posible hablar ya de la financiación. Cada administración imagino que buscará los fondos con los que se comprometa, o bien propios o bien de fondos europeos, pero eso ya lo tendrán que decir ellos. De aquí a final de año, por lo menos el proyecto ya tiene que estar elaborado y lo suyo es que se pudiera licitar. Espero que en otoño tengamos el acuerdo y que la Junta se plantee introducirlo en el presupuesto.

"Si se cierra Monfragüe, sí que nos quedamos incomunicados. No se puede cerrar"

El estudio para ubicar la nueva estación de tren se ha licitado de nuevo y ha dicho que los tiempos son desorbitados, pero el PSOE y colectivos le culpan de perderlo al desechar el proyecto del 2011.

Hicimos lo que teníamos que hacer, consensuado con el gobierno de Rajoy y que era lo que pedía la gente, no poner la estación a 15 kilómetros de Plasencia. Nuestro objetivo fue luchar para que la estación del AVE estuviese en la misma ubicación que está la nuestra. Evidentemente, eso conlleva una serie de inversiones que el PSOE no ha querido hacer. Nos comprometimos con ADIF a que la estación se mantuviera y se hicieran las inversiones adecuadas. Luego hay un cambio de gobierno y el PSOE no quiere. ¿Qué pasa con esto? Que de una inversión de varios millones de euros, al final se queda en una pequeña para hacer un apeadero.

¿Cree que se va a cerrar Monfragüe antes de que podamos ver la nueva estación?

Ese es uno de mis grandes temores. Si se cierra, sí que nos quedamos incomunicados. Monfragüe no se puede cerrar.

¿El tren Ruta de la Plata es una utopía a corto plazo?

Seguimos de la misma manera no, peor, porque nos están dando horizontes de tan largo tiempo que es que en algunas ocasiones pensamos si lo vamos a ver. En el tema de la conexión ferroviaria no hemos cambiado nada. No es igual, estamos peor que antes porque los horizontes son más lejanos.

¿Vamos a ver la residencia de mayores esta legislatura?

Estamos haciendo la valoración de lo que nos queda de obra, que puede tardar unos seis meses y una de las vías de posible financiación es el Edusi, que posiblemente salga en otoño la convocatoria y con plazo para presentar el proyecto. Esa es una de las posibles vías de financiación. Espero que en esta legislatura se concluya el proyecto y sigo trabajando para que esa residencia sea pública.

Ya se pueden legalizar las casas de La Vinosilla. ¿Espera que Santa Bárbara sea la siguiente?

Es lo que esperamos y para eso vamos a trabajar conjuntamente con la Junta. Espero que encontremos la fórmula legal.

"El Partido Socialista en Plasencia tiene una situación muy delicada porque no hay banquillo, casi no existe partido"

Quedan tres años para el fin de la legislatura. ¿Ya está pensando en la sucesión o es pronto?

Cuando llegue el ecuador, empezaremos a ver qué pasa. Es una decisión que tengo que tomar con el partido. Yo creo en la lealtad a mi partido y a la presidenta. Mi sucesión o no la trataré con el partido y con María Guardiola.

¿Hay opciones de relevo?

Primero, no sé si me iré o no, pero, si eso sucediera, yo creo que la suerte que tenemos es que hay banquillo de sobra y de mucha calidad. Y yo creo que se mantendría la senda del Gobierno del PP y con crecimiento seguro.

¿No cree que el PSOE pueda recuperar la alcaldía si usted no se presenta?

El PSOE solo ha tenido en la historia de la democracia una mayoría absoluta. Los gobiernos posteriores a la mayoría absoluta de Cándido Cabrera fueron por demérito del PP, sin ningún tipo de dudas, por las crisis internas del PP. Haciendo medianamente bien las cosas y teniendo a una persona normal al frente del partido en Plasencia, yo creo que la confianza del ciudadano está asegurada. Tenemos gente fuera del gobierno con muchas cosas y dentro con mucha experiencia. Además, el Partido Socialista en Plasencia tiene una situación muy delicada porque no hay banquillo, casi no existe partido.

¿Considera que la ruptura con Vox va a beneficiar a Guardiola?

Lo que ha sucedido ahora es lo que ella reivindicó hace un año. Sin ningún tipo de duda, era el mejor itinerario, sin tener lastre, gobernar en minoría, con los apoyos puntuales necesarios y ya está. Yo creo que eso refuerza a María Guardiola y al partido en Extremadura.

